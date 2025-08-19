El valor de David de Miranda impacta en Málaga: Escribano se entrega y Roca Rey se va de vacío

David de Miranda ha cortado tres orejas esta tarde en la sexta corrida del abono de Málaga, tras una rotunda actuación que le ha servido para salir a hombros. Lo de menos son las orejas. Lo que saldrán los aficionados hablando es de la dimensión de torero que ha dado con dos toros de Victoriano del Río que no han ofrecido opciones de triunfo.

Al torero de Trigueros no le ha importado las condiciones de sus oponentes. El diestro tenía ganas de triunfo y le puso la misma verdad, entrega y firmeza con la que cautivó a los presentes en la Maestranza en la pasada Feria. Ha sido un golpe en la mesa para demostrar que Huelva tiene un torero y puede competir con las figuras ( y encima salir victorioso). Ahí queda su declaración de intenciones que han podido disfrutar los aficionados en el coso de La Malagueta y en las cámaras de Canal Sur TV.

Pero vayamos por parte y vamos a contar lo acontecido en esta sexta de abono.

Manuel Escribano cortó una oreja de su lote

Escribano se fue a portagayola en su primero. Un toro con transmisión y al que cuajó con el capote. Luego el tercio de quites de Roca Rey por tafalleras. Sensacional el tercio de banderillas de Escribano. El sevillano comenzó en los medios con pases cambiados. Buen toreo con la mano izquierda. Estocada Oreja.

En el cuarto, Escribano también volvió a portagayola. Otro espectacular tercio de banderillas. Faena medida y con buen toreo con la izquierda. Muy bien Escribano. Estocada y oreja.

Roca Rey se las vio con el peor lote. El segundo de la tarde fue un toro manso. Tiró de oficio el peruano. Tragó en la faena. Arrimón de figura del toreo. Pisó los terrenos de cercanías. Estocada. Ovación

El quinto de la tarde fue devuelto y salió un sobrero descompuesto en la embestida. Volvió a tragar Roca, en una faena donde tiró de raza. Se entretuvo con la espada.

David de Mirando cuajó la faena hasta el momento de la feria. Un toro que no fue fácil, tragó el onubense. Cuajó un faena sensacional. Muletazos muy templados. Arrimón. Final por manoletinas que levantó los tendidos. Estoconazo. Dos orejas.

En el sexto volvió a demostrar su firmeza y su quietud. De nuevo tragó delante del animal. Sufrió una fea voltereta. Faena cargada de emociones. Estocada y oreja.