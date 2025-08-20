David de Miranda rechaza el ingreso en la UCI tras su tarde heroica en Málaga: los médicos descartan fracturas costales

El matador de toros David de Miranda, tras su épica y contundente actuación en La Malagueta en la tarde del martes 19 de agosto, acudió una vez finalizada la corrida a la Clínica Vithas Málaga para ser evaluado por los médicos tras la aparatosa voltereta sufrida durante la faena al sexto de la tarde, al que le cortó un apéndice.

Antes en su primer toro dejó una actuación rotunda que conmocionó a los aficionados que pudieron verlo en La Malagueta y a los espectadores que lo vivieron a través de las cámaras de Canal Sur TV. Por cierto, un dato de 19,6% de share y picos del 25% durante del festejo consiguiendo más de 250.000 espectadores.

El torero de Trigueros impactó con una faena llena de verdad, entrega y firmeza. Aguantó miradas del toro de Victoriano del Río sin moverse del sitio, sin perderle pasos y por momentos toreando con pureza. Incluso, dejó que los pitones le tocaran el pecho en varias ocasiones y asustó a los presentes. Fue un golpe encima de la mesa para demostrar que se merece más contratos.

El torero solicitó el alta voluntaria

Según informa su equipo, el torero "presentaba una fuerte dolor pulmonar que le provocó un vómito de sangre” por lo que tuvo que asistir al Hospital. El propio David de Miranda ha explicado que: “Tras las pruebas radiológicas que me han realizado los doctores, han descartado fracturas costales, neumotórax y peritoneo".

Sin embargo, por la ‘hemoptisis’ los sanitarios sugirieron el ingreso hospitalario para la vigilancia en UCI pero el torero lo rechazó y solicitó el alta voluntaria”. El parte médico firmado por la Dra. Lilia Guiza diagnosticó “Repetir las pruebas radiológicas en los próximos días además de un reposo relativo para ver la evolución”.

Recordemos que con el triunfo de este martes en Málaga, el diestro onubense David de Miranda lleva la importante cifra de 11 puertas grandes -8 consecutivas- en la actual temporada con 14 corridas hasta la fecha. David de Miranda ha abierto las puertas grandes de las plazas de Palos de la Frontera, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Sahagún, Soria, Cabeza la Vaca, La Línea de la Concepción, Huelva (dos tardes), Villanueva de Córdoba, San Roque y Málaga.