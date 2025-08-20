Toros
Diego Urdiales sustituye a Morante de la Puebla el viernes en Bilbao
El torero sevillano sigue convaleciente tras la cogida en Pontevedra
El diestro riojano Diego Urdiales sustituirá en la corrida del próximo viernes en la feria de Bilbao al sevillano Morante de la Puebla, que sigue convaleciente de los percances sufridos días atrás y que aún no ha decidido la fecha de su reaparición en los ruedos.
Urdiales, que ha sido uno de los diestro más destacados de la última década en el coso bilbaíno, alternará esa tarde del día 22 con Alejandro Talavante y Borja Jiménez, el único torero que hace doblete en el presente abono de las Corridas Generales, en la lidia de una corrida de Garcigrande.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Buenas noticias si estás en paro: la Seguridad Social concede el Ingreso Mínimo Vital sin necesidad de solicitarlo
- ¿Adiós al calor? No tan rápido: dos provincias andaluzas se preparan para temperaturas que sorprenden
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
- La Cartuja se prepara a contrarreloj para el debut del Betis y el alcalde asume 'problemas' en los primeros partidos
- Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla
- ¿Sabes qué es la lámina pegada debajo del fregadero? Tiene una función clave y no se puede quitar nunca
- Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes
- Andalucía activa la maquinaria electoral y aprueba 14 millones para los comicios a la espera de que Moreno fije fecha