Diego Urdiales sustituye a Morante de la Puebla el viernes en Bilbao

El diestro riojano Diego Urdiales sustituirá en la corrida del próximo viernes en la feria de Bilbao al sevillano Morante de la Puebla, que sigue convaleciente de los percances sufridos días atrás y que aún no ha decidido la fecha de su reaparición en los ruedos.

Urdiales, que ha sido uno de los diestro más destacados de la última década en el coso bilbaíno, alternará esa tarde del día 22 con Alejandro Talavante y Borja Jiménez, el único torero que hace doblete en el presente abono de las Corridas Generales, en la lidia de una corrida de Garcigrande.