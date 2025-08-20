'Don Giovanni' y Franco Fagioli, protagonistas del Festival de Ópera de Sevilla en el Teatro de la Maestranza

El Teatro de la Maestranza de Sevilla programa en su primera edición del Festival de Ópera de Sevilla dos de sus hitos más esperados: Don Giovanni, de W. A. Mozart, en una producción de la Ópera Köln, y el recital del contratenor Franco Fagioli, figura central del barroco vocal contemporáneo. "Ambas citas subrayan el compromiso de este recinto con la excelencia lírica y su voluntad de sumarse, con programación propia, a una iniciativa que, impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla y su Delegación de Turismo y Cultura, articula pasado y presente con ambición internacional", ha subrayado el consistorio hispalense en una nota de prensa. El evento se celebrará entre el 25 de septiembre y el 12 de octubre de 2025 bajo la dirección artística de Francisco Soriano.

“La participación del Teatro de la Maestranza en el Festival de Ópera de Sevilla, con dos propuestas de su propia programación, no solo enriquece la oferta artística de esta primera edición, sino que reafirma nuestro compromiso con los grandes equipamientos culturales de la ciudad”, ha señalado Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura. “Queremos que Sevilla se escuche y se vea en todo el mundo como una ciudad vibrante, capaz de articular propuestas líricas que conjugan excelencia, contemporaneidad y arraigo. Y el Maestranza es, sin duda, un emblema de esa ambición”.

Cinco funciones de 'Don Giovanni'

Del 4 al 12 de octubre, el escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla ofrecerá cinco funciones de Don Giovanni, una de las obras capitales del repertorio lírico. La producción, realizada en colaboración con la Oper Köln, plantea una lectura contemporánea del mito de Don Juan, desde una óptica escénica que actualiza su ambigüedad moral, su cinismo y su caída.

La dirección escénica corre a cargo de Cecilia Ligorio, reconocida por su trabajo en instituciones como la Bienal de Venecia, el Teatro La Fenice o el Palau de la Música Catalana. Su enfoque destaca por la articulación semántica entre texto, música y cuerpo, con un lenguaje visual que desafía el formalismo tradicional sin renunciar a la poética original de la obra.

La dirección musical está en manos de Iván López Reynoso, director mexicano de sólida carrera internacional, que ha trabajado con orquestas en Europa, América y Asia y ha dirigido más de 50 títulos del repertorio operístico; y de Mariano García Valladares, joven director formado en México y en ascenso dentro de la escena iberoamericana. Ambos aportan una lectura fresca y energética de la partitura mozartiana.

El reparto vocal combina experiencia y proyección internacional. El rol titular será interpretado alternativamente por Alessio Arduini y Jan Antem. Las sopranos Ekaterina Bakanova —voz habitual en teatros como la Royal Opera House o la Arena de Verona— y Bryndís Guðjónsdóttir serán Donna Anna; Julie Boulianne y Karen Gardeazabal asumirán el papel de Donna Elvira. Completan el reparto artistas como Marco Ciaponi, Pablo Martínez, George Andguladze, Luis López, David Menéndez, Emmanuel Franco, Marina Monzó, Montserrat Seró, Ricardo Seguel y Yoshihiko Miyashita, muchos de ellos con trayectoria en teatros como el Liceu, el Real, Zúrich o Berlín.

La escenografía está firmada por Gregorio Zurla, con vestuario de Vera Pierantoni Giua, iluminación de Andreas Grüter, coreografía de Daisy Ransom Phillips y dramaturgia de Svenja Gottsmann. Participan la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Coro Teatro de la Maestranza, con la dirección de escena de Íñigo Sampil. Las funciones se celebrarán a las 20 h. los días 4, 8, 10 y 11, y a las 18 h. el domingo 12 de octubre.

Recital de Franco Fagioli

El 6 de octubre, a las 20 h., el Maestranza acogerá el recital de Franco Fagioli, uno de los contratenores más aclamados y admirados del panorama lírico actual. Su voz, capaz de abarcar tres octavas con una agilidad técnica y expresiva fuera de lo común, le ha convertido en una figura indispensable en la recuperación e interpretación del repertorio barroco y del bel canto napolitano.

Primer contratenor en firmar con el prestigioso sello Deutsche Grammophon, Fagioli ha cantado en escenarios como la Ópera de París, La Scala de Milán, la Staatsoper de Viena, Bayreuth o el Festival de Salzburgo. Ha colaborado con agrupaciones como Il Pomo d’Oro, Armonia Atenea o Les Musiciens du Louvre y ha sido aclamado por su musicalidad extrema y su estilo dramático inconfundible.

En esta ocasión, el artista argentino ofrecerá un programa íntimo acompañado al piano por Michele D’Elia, destacado pianista italiano y colaborador habitual de artistas como Cecilia Bartoli. El repertorio estará centrado en obras de compositores como Cavalli, Scarlatti, Cesti, Lotti, Händel, Giacomelli, Mozart, Bellini, Donizetti o Rossini. Será una oportunidad excepcional de escuchar en Sevilla una de las voces más singulares y técnicamente virtuosas de nuestro tiempo.

“El festival nace con una vocación profundamente transformadora, no sólo en términos culturales, sino también en su capacidad para generar nuevos públicos, atraer visitantes y activar espacios patrimoniales de un modo respetuoso y creativo”, ha afirmado Angie Moreno. “La colaboración con instituciones como el Teatro de la Maestranza o la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla es fundamental para consolidar un ecosistema artístico potente y estable, que proyecte a Sevilla como referente lírico internacional”.