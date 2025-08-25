Muere Verónica Echegui a los 42 años

Verónica Echegui (Madrid, 1983) sólo ganó un premio Goya. Lo hizo en 2022, a la quinta nominación. Aquel Tótem loba que dirigía le dio el cabezón a Mejor cortomegraje de ficción. Era la primera que recibía tal reconocimiento y, como tal, durante el discurso, sacó su vena reivindicativa a relucir: "Me encantaría que Pedro Sánchez lo viera con sus hijas. De verdad, tomátelo en serio". En su obra recreaba la supuesta tradición de un pueblo donde los hombres se disfrazaban de lobos y salían a cazar mujeres. Una visión del mundo que defendió desde su debut en 2003 y que hoy, tras conocerse su muerte a los 42 años, ha perdido a una pata clave.

La actriz ha fallecido este domingo tras ser ingresada en los Hospital 12 de octubre como consecuencia de una enfermedad. Desde que Bigas Lunas la encumbró con la popularísima Yo soy la Juani, protagonizó una de las carreras más prolíficas del cine patrio. Al casting se presentaron 3.000 aspirantes, pero el director se decantó por ella. Aquella mirada chulesca le dio el papel que cambiaría su vida para siempre: llegaron los premios, las portadas, las llamadas. Era la artista del momento, la más solicitada.

Poco a poco, empezó a encandenar proyectos de alto vuelo con cineastas de la talla de Rodrigo Sorogoyen, Belén Macías, Daniel Sánchez Arévalo, Icíar Bollaín y María Ripoll, entre otros. Siempre tuvo un proyecto entre manos, buscando nuevos retos que superar. Hacía de todo: comedia, drama, thriller, terror... Nada se le resistió. Ni siquiera el musical: de hecho, su personaje en Explota Explota, la cinta de Nacho Álvarez que versionaba las canciones de Raffaella Carrà, le valió el premio Feroz a Mejor actriz secundaria.

En televisión también ha protagonizado series que han marcado nuestra historia audiovisual: Cuéntame cómo pasó, Apaches, Paquitas Salas, Citas Barcelona... La última la estrenó el pasado junio: A muerte es una comedia romántica de Dani de la Orden que reflexiona, a través del humor y la irónia, sobre el amor y la vida.