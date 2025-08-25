La reaparición de Morante de la Puebla sigue sin fecha definitiva tras su cornada

La reaparición de Morante de la Puebla, herido de una cornada el pasado 10 de agosto en Pontevedra, se sigue demorando sin que el matador cigarrero haya fijado aún una fecha definitiva para su vuelta a los ruedos en la recta final de la temporada.

Si en un primer momento se había barajado la feria de Málaga como escenario del retorno del diestro de La Puebla, se han ido sucediendo las cancelaciones de sus actuaciones en las distintas plazas en las que estaba anunciado. Ausente de Bilbao, el pasado fin de semana ya no pudo acudir a Cieza y Toro y este mismo lunes estaba anunciado en Almagro.

En un comunicado, la empresa Maxitoro ha confirmado este lunes la ausencia de Morante en Cuenca, en el que precisa que "a pesar de los esfuerzos realizados por el torero sevillano no podrá tomar parte en el festejo de este 26 de agosto en el ruedo conquense".

La siguiente cita que aparece en la agenda del diestro cigarrero es el próximo jueves 28 de agosto en el cartel estrella de la feria de la Virgen del Mar de Almería compartiendo cartel con Fortes y Juan Ortega para lidiar el anunciado encierro de los hierros de El Parralejo y Álvaro Núñez que podría ser la meta para esta ansiada reaparición.

Morante de la Puebla sigue arrastrando las consecuencias de la cornada sufrida en el muslo derecho en Pontevedra, de pronóstico grave y por la que tuvo que ser intervenido.

A ese percance hay que sumar las secuelas de otros golpes sufridos en la temporada, especialmente en Marbella el pasado 8 de agosto en la llamada Corrida de los Candiles, en la que cortó un rabo.

El torero de La Puebla se había probado después delante de las reses en su propia finca de Las Cabezas de San Juan, La Malvaloca, y en la ganadería de Núñez del Cuvillo sin obtener el resultado esperado, mientras los aficionados y las empresas siguen esperando cualquier gesto del matador para fijar su fecha de vuelta.

Una nutrida agenda

Al día siguiente de la cita de Almería tendría que torear en Alcalá de Henares (Madrid) y el 30 en Linares (Jaén), plaza en la que protagonizó la polémica espantada en unión de Manzanares que preludió el definitivo corte de la pasada temporada, para finalizar agosto en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Septiembre también está muy nutrido en contratos ya que Morante está anunciado en Palencia, Colmenar Viejo, Aranjuez, Navalcarnero (Madrid), Melilla, Villanueva del Arzobispo (Jaén), Don Benito (Badajoz), Valladolid, Albacete, Muro (Baleares), Murcia, Guadalajara, Salamanca, Almodóvar del Campo (Córdoba), Logroño, y Sevilla, y en octubre le esperan en Úbeda Jaén), Zaragoza y Madrid –haciendo doblete de mañana y tarde- y se da por hecha su presencia en Jaén para cerrar la campaña.