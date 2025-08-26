MÚSICA
Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años
Su pareja artística ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges hace 3 años
EFE
Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.
Arcusa ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.
De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, quien como miembro del Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como 'Perdóname', 'Amor de verano', 'Esos ojitos negros' o 'Resistiré', recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.
- La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más
- Juan José, mecánico sevillano: 'Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones
- La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse
- La mitad de los aparcamientos reservados por los béticos con antelación en la Cartuja se quedaron vacíos
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- El barrio de la Cruz del Campo estrenará en septiembre su parque de siete hectáreas con zonas verdes y pistas