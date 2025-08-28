Este es el municipio a hora y media de Sevilla en el que Morante de la Puebla toreará en octubre

La localidad pacense de Zafra ha presentado los carteles de su Feria Taurina de San Miguel 2025, que se celebrará del 3 al 5 de octubre, coincidiendo con la Feria Internacional Ganadera. Entre las grandes figuras anunciadas destaca Morante de la Puebla, que compartirá tarde con Emilio de Justo y Juan Ortega.

El acto de presentación estuvo presidido por el alcalde, Juan Carlos Fernández; el representante de la propiedad de la plaza, Matías Ramos; la gerente del Patronato de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, Inmaculada Galache; y el empresario Joaquín Domínguez, acompañado de su hijo Carlos.

Antes de esa fecha, el sevillano visitará Extremadura el próximo 8 de septiembre para torear en el festejo de Don Benito con Antonio Ferrera y Emilio de Justo.

Los carteles taurinos de Zafra

El programa arrancará el viernes 3 de octubre con una clase práctica para los alumnos de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz, mientras que el sábado 4 será el turno de la corrida de rejones, con astados de Guiomar Cortés de Moura y Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo Hernández, además de la participación de los forcados Amadores de Lisboa y Aposento de Moita.

Los festejos programados son los siguientes: