La Algaba presenta los carteles taurinos de la Feria 2025: estos son los novilleros que actuarán en septiembre

La Algaba ya se prepara para vivir una de las semanas más esperadas del año: la Feria 2025 y sus festejos taurinos. El municipio sevillano presentó este jueves en el auditorio municipal el cartel anunciador de su Feria y Festejos Taurinos 2025, obra del artista local Jaime Cruz. Un acto en el que el alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero, dedicó palabras de elogios al pintor del cartel.

En cuanto a los festejos taurinos, el municipio algabeño acogerá tres novilladas en la que desfilarán las jóvenes promesas del mundo del toro. Cada mes de septiembre, los novilleros muestran su ilusión y sus ganas en esta plaza con tanta idiosincracia. La mitad de la plaza mantiene su esencia de carros con un ambiente más festivo con las peñas y en la otra mitad se encuentran los tendidos repletos de aficionados que se acercan a esta feria con encanto del mes de septiembre.

Cabe recordar que fue la última plaza donde Curro Romero realizó su última faena a principios de este siglo, concretamente el 22 de octubre del 2000, en un mano a mano con un torero recién tomado la alternativa: un incipiente Morante de la Puebla. Por el ruedo algabeño han pasado multitud de jóvenes aspirantes, matadores de toros y figuras del toreo como Julián López "El Juli" cuando apenas era un niño prodigio.

Cartel taurino de la Feria

La plaza de Toros acogerá su cuadragésimo sexta edición taurina. Como viene siendo tradicional, se realizará la suelta de vaquillas después de cada festejo. Un ciclo para el que se contará con doce aspirantes, tanto locales como provinciales y de otros lugares de la geografía taurina española.

Tres encierros ganaderos para la celebración de las próximas fiestas populares de la localidad sevillana de La Algaba, que tendrán lugar los días 13, 14 y 21 de septiembre. Además de las capeas, el sábado y domingo por la mañana probarán suerte los aficionados en la suelta de vacas por las calles de la barriada Santa Marta.

Las combinaciones de novilleros y ganaderías son las siguientes:

Sábado, 13 de septiembre . Novillos de Marqués de Albaserrada para Miguel A. Velázquez (Sevilla), David Ramírez (Huelva), Jairo López (México) y Armando Rojo (Sevilla).

. Novillos de Marqués de Albaserrada para Miguel A. Velázquez (Sevilla), David Ramírez (Huelva), Jairo López (México) y Armando Rojo (Sevilla). Domingo, 14 de septiembre . Novillos de José Luis Osborne para Daniel Artazos (Valencia), Manuel Díaz (La Algaba), Nicasio Carbonell (La Algaba) y Antonio Aparicio (Jaén).

. Novillos de José Luis Osborne para Daniel Artazos (Valencia), Manuel Díaz (La Algaba), Nicasio Carbonell (La Algaba) y Antonio Aparicio (Jaén). Domingo, 21 de septiembre. Novillos de D. Agustín Lunar para Manuel Quintana (Córdoba), Javier Torres “Bombita” (Sevilla), Pedro Caminero (Palencia) y Cristóbal de Lara (Huelva).

Dónde comprar las entradas

La venta de abonos comenzará el jueves 4 de septiembre, mientras que las entradas sueltas estarán disponibles a partir del 8 de septiembre y los propios días de festejo en la taquilla de la plaza de toros.

Los precios de los abonos para toda la feria oscilan desde los 17 euros hasta los 37 euros en barrera. Se podrán adquirir los abonos desde el jueves 4 de septiembre. La venta de entradas anticipadas comenzarán a partir del lunes 8 de septiembre con precios asequibles desde 10 euros hasta 16 euros.

De igual forma, se podrán adquirir de forma presencial el día del festejo con un precio superior desde los 17 euros en tendido de sol hasta los 27 euros en barrera. Las taquillas de la plaza en horario de lunes a viernes de 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 horas. El día del festejo desde las 10.00 horas.