La sexta edición de Cabaret Mairena arrancará el próximo 12 de septiembre

A punto de subir el telón de su sexta Edición, Cabaret Festival Mairena del Aljarafe ultima los preparativos en el Centro Hípico de la ciudad antes de dar el pistoletazo de salida a una de las citas más esperadas del calendario musical.

Consolidado como uno de los grandes referentes de la música en vivo de nuestro país Cabaret Festival Mairena del Aljarafe cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de la Diputación de Sevilla y su escenario reúne cada año los artistas más aclamados del panorama nacional e internacional como son Maluma, Quevedo, Melendi, Aitana, Niña Pastori, Dani Martín, Robe, Morat, Tini, Manolo García o Il Divo, entre muchos otros.

Concierto de Cruz Cafuné en el escenario principal del Cabaret Festival 2024 / Intoptier

Durante este mes de septiembre sumará a este gran catálogo de artistas que han pasado por su escenario a Sebastián Yatra (12 de septiembre), Criterio (13 de septiembre), Maka (19 de septiembre), Bresh (20 de septiembre), Así Fueron Los 80´s (21 de septiembre), Rels B (26 de septiembre) y Pecos (27 y 28 de septiembre) en su constante apuesta por la diversidad de géneros y estilos musicales en una propuesta accesible para todos los públicos y que complementa la oferta cultural y de ocio de Mairena del Aljarafe.

Impulso de la colaboración público-privada

La alianza entre instituciones y empresa privada ha sido decisiva para el crecimiento de Cabaret Festival Mairena, garantizando no solo una organización de calidad en cada edición, sino también un impacto positivo en la ciudad. Este modelo de cooperación favorece la proyección cultural y turística del municipio, impulsa la economía local y abre las puertas de la música en directo a un público diverso. Al mismo tiempo, refuerza el papel de la zona como un territorio que apuesta por la cultura y por el talento artístico.

Además, Cabaret Festival recalca en cada edición su responsabilidad con el medio ambiente y la sostenibilidad. A través de la iniciativa Cabaret Festival Earth, el evento incorpora medidas que reducen su huella ecológica y promueven la integración respetuosa con el entorno donde se celebra. Este esfuerzo continuo le ha valido la certificación QSostenible Eventos del Consejo Internacional de Empresa Sostenible (CIES), un reconocimiento que avala su compromiso real con la cultura responsable.

Mairena del Aljarafe, ciudad cultural

La estrategia de comunicación y marketing de Cabaret Festival tiene efecto directo en la proyección de Mairena del Aljarafe como ciudad referente en el ámbito cultural. La difusión en medios tradicionales, junto con las campañas en canales digitales y redes sociales, no solo han potenciado la visibilidad del festival, sino que también han fortalecido la marca del municipio, asociándola a valores de innovación, dinamismo y calidad artística.

Todo esto hace que Cabaret Festival Mairena del Aljarafe impacte positivamente en el desarrollo socioeconómico y turístico de la localidad. Su celebración contribuye a consolidar la imagen de Mairena como un referente cultural, al tiempo que impulsa de manera directa al comercio, la hostelería y el empleo, demostrando que la cultura es también un motor de crecimiento económico.

Así, con cada edición, Cabaret Festival Mairena del Aljarafe continúa creciendo e incrementando su capacidad de atracción, tanto en asistencia de público como en repercusión mediática, lo que refuerza su proyección y notoriedad. Gracias a todos estos factores se ha convertido en una marca cultural de prestigio, con vocación de futuro y un firme compromiso con el territorio, la excelencia artística y la experiencia del espectador.