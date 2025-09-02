Alaska, Rozalén y Camela actúan en Sevilla por menos de diez euros por entrada: regresa el Festival del Patio

La Diputación de Sevilla celebra por segundo año el Festival del Patio, una iniciativa que trae a la capital y a los municipios de la provincia a artistas para todos los gustos y público. El Festival, este año, ha traspasado los muros de la Diputación y celebrará hasta cinco conciertos en la provincia: entre los que destacan el de Duncan Dhu, que abre el ciclo el próximo 12 de septiembre en Utrera, Coque Malla (Dos Hermanas) y Camela en la despedida el 10 de octubre desde Mairena del Aljarafe.

La cartelera para septiembre y octubre de 2025 ha causado tal furor entre los melómanos que las taquillas online ya han colgado el cartel de entradas agotadas para la gran mayoría de conciertos. Y aunque es cierto que se trata de una propuesta musical excelente, un atractivo de este festival son los precios de sus entradas: desde 5 euros, los que han sido más rápidos podrán disfrutar en directo de Miss Cafeína, Siloé, Derby Motoreta y Duncan Dhu, entre otros. Además, se aplica un 50% de descuento disponible para personas jubiladas, desempleadas y estudiantes y un 20% para empleados de Diputación.

Para quien ande en busca de una velada musical, aún quedan un par de citas con entradas a la venta. Rozalén llega a la explanada del Auditorio Riberas del Guadaira (Alcalá de Guadaira), una oportunidad única de ser testigo de su fuerza y sensibilidad en temas como Girasoles o La puerta violeta. Por otro lado, con intención de convertir el recinto multiusos El Abrazo de la Rinconada en una gran pista de baile llegan a la provincia Fangoria y las Nancys Rubias, un espectáculo que, con Alaska y Nacho Canut al frente, lleva más de tres décadas recorriendo festivales de toda España.

Festival del Patio (Sede de la Diputación)

17 de septiembre de 2025: Miss Caffeina

Miss Caffeina 18 de septiembre de 2025: Siloé

Siloé 19 de septiembre de 2025: Juan Perro

Juan Perro 20 de septiembre de 2025: Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

Metrópolis (Área Metropolitana)

12 de septiembre de 2025 : Duncan Dhu (Utrera)

: Duncan Dhu (Utrera) 13 de septiembre de 2025: Rozalén (Alcalá de Guadaíra)

Rozalén (Alcalá de Guadaíra) 14 de septiembre de 2025: Fangoria + Nancys Rubias (La Rinconada)

Fangoria + Nancys Rubias (La Rinconada) 21 de septiembre de 2025: Coque Malla (Dos Hermanas)

Coque Malla (Dos Hermanas) 10 de octubre de 2025: Camela (Mairena del Aljarafe)

Las entradas pueden comprarse online, pero su venta también podrá realizarse de manera presencial en La Teatral, en la calle Velázquez, 12, en pleno casco antiguo. Facilitando así, el acceso a una segunda edición del Festival del Patio que crece con respecto a su debut del año pasado y se extiende por toda la metrópolis.