En tan sólo dos ediciones, el South International Series Festival se ha abierto desde Cádiz un importante hueco en el calendario de festivales del audiovisual europeo. Más allá del certamen Seriesmania, en la ciudad francesa de Lille, no había un marco que sirviera de ventana exclusiva para la exhibición y reflexión de un formato del que viven televisiones y plataformas en todo el mundo y que trasciende generaciones. Todo el mundo, alguna vez, ha estado enganchado a una serie. Ahora con las plataformas, ver series es casi adictivo.

En su tercera edición, que se celebrará del 12 al 17 de septiembre, Carles Montiel (Barcelona, 1968) pasa de ser el responsable de la sección de Industria de la cita a tomar las riendas de un festival, con Mediaset como mediapartner, en el que desde el principio se han volcado las instituciones locales: Ayuntamiento de Cádiz y Diputación y que está respaldada también por la Consejería de Turismo. Bregado en proyectos de las productoras Mogambo Ventures, Universal Pictures y Mediapro, Montiel es la cara visible de un festival que ha encontrado en Cádiz la horma de su zapato. "Vender Cádiz es muy sencillo", resume entregado a eso tan especial que ocurre cuando se pisa la Tacita de plata. Una treintena de producciones -entre ellas, 11 estrenos nacionales y 8 estrenos mundiales- además de más de 240 invitados serán los protagonistas una edición que premiará el talento de Paco León el próximo domingo 14 en el Teatro Falla, que se incorpora como gran sede del festival.

PREGUNTA. Llega a la dirección de este festival, en proceso de consolidación, tras dos años en Industria. ¿Qué sumará su experiencia?

RESPUESTA. El festival se crea de una manera muy colectiva, o sea, somos un equipo y el equipo se mantiene. La intención este año y para los próximos es, obviamente, consolidar el festival, crecer para tener series que sean lo más atractivas posibles, tanto para el público como para los profesionales que las crean. El ámbito de la industria también se mantiene, crece y siempre, cada año, tenemos algún talento creativo especialmente relevante. Este año tenemos a Chris Brancato, el creador de la serie Narcos, también tendremos una charla con Ash Atalla, que es el productor de The Office, de la original británica, y a Borja Cobeaga para hablar de comedia. La idea del festival es consolidarse, crecer y ser cada vez más relevante más allá de España; tener ese valor internacional para poder atraer series y talento del mundo entero.

Chris Brancato, el creador de Narcos, y Ash Atalla, productor ejecutivo The Office, de la original británica, compartirán con el público las claves de la creación de estas series aclamadas internacionalmente

P. ¿Percibe ese interés de la industria europea por tener una ventana consolidada en España para el formato series?

R. Para la industria europea, España es probablemente uno de los países más prolijos a la hora de crear series de calidad, sobre todo en los últimos 10 años, desde la llegada de las plataformas. A la industria europea tiene mucha curiosidad por ver cómo trabajamos en España. Al mismo tiempo, nosotros también, desde España, queremos vender de la mejor manera posible nuestras producciones fuera del país, y eso se está consiguiendo. España es uno de los países que tiene de los mejores ratings de éxito en las plataformas internacionales. Creíamos que ese festival en España tenía una razón de ser muy relevante y la única opción que se valoró desde el primer momento fue Cádiz. Por diversas razones: tuvimos el apoyo de las instituciones locales, pero también porque es muy atractivo para los productores y creadores que vienen al festival. Vender Cádiz es muy sencillo.

P. El foco en la industria para seguir desarrollando proyectos desde Cádiz ha sido una de las principales banderas de este festival y fue uno de los grandes el anuncio que se hizo el año pasado: una inversión de más de 30 millones para crear en los terrenos del puerto de Cádiz un auditorio y 5.000 metros de platós para el rodaje de series y películas. ¿Cómo va ese proyecto?

R. Eso es parte de una idea de Womack, productora del festival, la Diputación, del Ayuntamiento de Cádiz y del puerto de Cádiz para generar oportunidades de negocio en el entorno para el sector audiovisual. El festival atrae productores, a personas que toman decisiones sobre en qué lugar se localiza la próxima serie que van a producir. Que tengan en mente una ciudad y una provincia como Cádiz es muy importante porque le da una ventaja competitiva que no van a tener otras zonas. Que haya cada vez más servicios que puedan ser utilizados y más facilidades de las que puedan aprovecharse las productoras que vienen a la zona es importante y es incluso recomendable porque sin no tienes servicios, por muy bonito que sea el entorno, es muy complicado porque acaba siendo muy caro llevar a la gente de ahí. Cádiz está creando un entorno muy amable para cualquier producción internacional y eso es una ventaja competitiva maravillosa que probablemente no tiene otras zonas del mundo, ni siquiera de España.

P. Entiendo que la continuidad del South está garantizada en Cádiz.

R. Sí, sí, el festival, nunca ha habido ninguna duda al respecto. Es un festival pensado para hacerlo en Cádiz y para que continúe por muchísimos años.

P. ¿Qué hitos de la programación de esta edición hay entre las producciones españolas?

R. Tenemos El Centro, que es la serie sobre el CNI de Fonte Films para Movistar. También Sin filtros, una serie catalana que son historias más autoconclusivas. Después tenemos también Romi, que es una serie de mandarina para Mediaset, que es la historia de una detective privada que es sorda. Después tenemos también Ella maldita alma, de Mediaset, una especie de Pájaro Espino en español, basada en la novela de Pablo Enríguez, es la historia de un sacerdote que se enamora. Y después tenemos también Nails, la historia de un grupo de mujeres que deciden crear un salón de uñas, una serie de SkyShowtime.

P. Y Paco León como uno de los grandes protagonistas de esta edición, ¿no?

R. El domingo por la noche le damos el premio del South a Paco León. Paco es más allá que un actor. Es un creador: un escritor, un guionista, un director... Estamos súpersupercontentos de que haya aceptado este premio. Vamos a hacer un pase de un capítulo de Aida en el Teatro Falla y después también una charla sobre los límites del humor. Estará Paco, Melanie Olivares, Fernando Pérez, que ha hecho el guión de la película Aída, y también Julián Sastre, que fue el productor ejecutivo de Aida. Se hablará de lo que fue esta serie y de cómo es la creación de la comedia en la actualidad. La autocensura por parte de los autores, la censura por parte de las cadenas, por parte de las plataformas y también la evolución del público: de cómo era Aida hace 20 años.

P. Diane Kruger (Maltidos Bastardos, Sin identidad) es una de las grandes estrellas invitadas. ¿Que destacarías de entre las producciones internacionales?

R. El sábado por la noche tendremos a Diane Kruger presentando Little Disasters, que es una producción para HBO Max. Y presentamos también Nibelungos. La guerra de los reinos, una superproducción alemana, que también se podrá ver en Movistar, y podría decirse que es la historia origen de Juego de Tronos. También se estrena la producción canadiense Corbeaux, sobre una investiagadora de una serie de asesinatos.

P. Más allá de la ficción, hay una tendencia al alza en el consumo de las docuseries. ¿Por qué engancha tanto este género?

R. Creo que es un poco la telerrealidad en serie de forma muy atractiva. Las series documentales están estructuradas de una manera que hace que el público lo consuma realmente con avidez y es cierto que es un género que ha crecido en los últimos 7 o 8 años, básicamente desde la llegada de las plataformas de una manera impresionante. Hasta entonces los documentales normalmente eran de un episodio o como muchos dos o largometrajes documentales y ahora tenemos una serie con varios capítulos. En el festival, veremos The Agent, una docuserie noruega que narra la historia de un periodista que descubre ya siendo un adulto que su padre era un espía secreto de la CIA. También tenemos una docuserie francesa sobre Tik Tok. Otro de los estrenos es Making Mason, en la que psicólogos y personas cercanas al entorno de Charles Mason hablan sobre lo que significó socialmente aquellos asesinatos. Descataría también el estreno deVulnerables, sobre enfermedades mentales...Y tendremos también una docuserie, Una historia muy heavy, sobre la competencia entre las bandas Obús y Barón Rojo.

P. ¿Cómo promueve South la llegada de nuevos rodajes?, ¿ha detectado que han venido más proyectos en los últimos años?

R. A toda la industria que viene les facilitamos información acerca de rodajes en Andalucía, siempre hay algún tipo de acto dentro del festival en el que pueden conocer a las personas responsables de Andalucía Film Commission y Cádiz Film Office. Hay proyectos que se están cociendo. El proceso de producción de una serie o de una película puede tardar dos o tres años, así que esos resultados los vamos a empezar a ver a partir del año que viene. De todas formas, en Cádiz y en Andalucía ya se ruedan muchas series... Lo que sí hacemos es mantener en el radar a todos los productores que vienen al South para presentar Andalucía como ese lugar extremadamente atractivo para poder trabajar.

P. ¿Cómo fomenta el South el talento emergente?

R. Tenemos una sección, South Boost, en la que se presentan proyectos de Andalucía. El año pasado se presentó La Roca, una historia de amor en los años 60 con la Verja de Gibraltar como protagonista, de Rocío Sepúlveda, y por lo que sabemos la historia va a ser producida y están desarrollándola. Es una historia muy bonita. Este edición, hemos recibido 25 proyectos y se han seleccionado cinco.

P. ¿Colaboráis con el Festival Alcances, todo un clásico de la programación cultural de Cádiz?

R. Sí, con ellos y con la Universidad de Cádiz. Y, de hecho, la serie Bardot, el documental sobre Brigitte Bardot la presentamos en colaboración el festival.

P. ¿Atiende el South el fenómeno de las series históricas diarias, como gran cantera de guionistas y actores?

R. Tiene una complejidad enorme hacer una serie diaria. que no tiene nada que ver con el resto de series. El peor trabajo que puedes tener es hacer una serie diaria. Es terrible, porque estás cambiando todo el rato... Es un poco como el antiguo Hollywood, el de los grandes estudios de los años 50 y 40. Ahora estás en esta película y en esta. Pero también es una gran escuela de actores. Todos salen de ahí.