Toros
El regreso de Morante: la cita soñada en la puerta africana del toreo
El torero de la Puebla del Río reaparecerá este miércoles 3 de septiembre junto a Juan Ortega y Olga Casado en Melilla
Corría el 3 de septiembre de 2010 cuando Morante de la Puebla pisaba por primera vez la Mezquita del Toreo. El torero sevillano logró cortar una oreja a una faena bella de tintes artistas en un cartel compuesto por Enrique Ponce y Leonardo Hernández ante reses de Hermanos Collado Ruiz. 15 años más tarde realizará el paseíllo por segunda vez en el coso de Melilla. ¿Destino o casualidad?
Los más supersticiosos no creen que la reaparición sea por casualidad. La elección de Melilla, única plaza de toros activa en suelo africano, pretende fomentar la tauromaquia y llevarla a niveles mediáticos que no se han conseguido en temporadas anteriores. De hecho, la ciudad autónoma de Melilla ha anunciado a bombo y platillo el regreso de Morante en su plaza. Es un acontecimiento taurino muy importante en el que todos los focos estarán puestos en la ciudad. Se prevé el aforo completo y un lleno de "no hay billetes" en las 8.000 localidades junto a Juan Ortega con reses de Tornay y dos novillos de Macandro para la novillera Olga Casado.
Una reaparición después de 31 días
Han tenido que pasar hasta 31 días para ver al genio de la Puebla en los ruedos. La cornada, previsible por las cercanías que sorteaba al animal en cada festejo, tardó en llegar durante todo el verano. Se escapó en algún festejo anterior como Marbella o El Puerto de Santa María, hasta que llegó el pasado 10 de agosto. El cigarrero fue herido en el primer toro de su lote tras "una cogida de 10 centímetros en la pierna derecha" en Pontevedra. El animal de Garcigrande le echó mano tras intentar realizar un pase de pecho con la zurda. A partir de ahí, el diestro se ha perdido multitud de compromisos importantes haciendo mella en los aficionados que ansiaban su regreso.
En estas semanas, el diestro de La Puebla ha continuado su intensa preparación: sesiones de fisioterapia y tentaderos para no perder el sitio delante de los animales. Los sanitarios le indicaron que no podía reaparecer en Almería porque la cornada no había cicatrizado bien, tal y como informó El Mundo. Le dieron de plazo una semana más para la reaparición. Y Melilla era la plaza elegida.
Una temporada histórica
Además de los triunfos en las plazas está consiguiendo una gran repercusión entre las generaciones jóvenes. "Veo a muchos chavales que se acercan a un toreo clásico como el mío y se convierten en fanáticos. Era algo casi impensable", relataba al micrófono de Canal Sur en la corrida de los Candiles.
Antes de ese percance, Morante venía con una racha muy positiva encadenando triunfo por actuación. Las tardes en el coso maestrante, la histórica salida a hombros en Las Ventas por la calle de Alcalá, la primera puerta grande en San Fermín, además de las faenas en Marbella o el Puerto de Santa María son algunos de los éxitos más importante en esta temporada 2025.
Una nutrida agenda
Después de Melilla, el torero sevillano tendrá una agenda apretada en el mes de septiembre toreando prácticamente a diario. Morante está anunciado en Navalcarnero (Madrid), Melilla, Villanueva del Arzobispo (Jaén), Don Benito (Badajoz), Valladolid, la Feria de San Miguel en Sevilla, y en octubre le espera su doblete en Madrid.
- 03/09/2025 Melilla (Melilla) - Toros y novillos de Manuel y Antonio Tornay Maldonado para Morante de la Puebla, Juan Ortega, Olga Casado
- 06/09/2025 Aranjuez (Madrid) - Toros de Juan Manuel Criado para Morante de la Puebla, Juan Ortega, Pablo Aguado
- 07/09/2025 Villanueva del Arzobispo (Jaén) - Toros de María Guiomar Cortés Moura y Juan Pedro Domecq para Diego Ventura, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante
- 08/09/2025 Don Benito (Badajoz) - Toros de Los Espartales y Ganadería Virgen María para Diego Ventura, Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, Emilio de Justo
- 09/09/2025 Navalcarnero (Madrid) - Toros de David Ribeiro Telles, Vellosino, Castillejo de Huebra, Domingo Hernández Martín, Daniel Ruiz Yagüe y Monte de la Ermita para Morante de la Puebla, Borja Jiménez, Jarocho
- 12/09/2025 Valladolid (Valladolid) - Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey, Marco Pérez
- 13/09/2025 Albacete (Albacete) - Toros de Daniel Ruiz Yagüe para Morante de la Puebla, Paco Ureña, Roca Rey
- 14/09/2025 Muro (Baleares) - Toros de El Pilar, Garcigrande, Álvaro Núñez Benjumea, Monte de la Ermita, El Capea (antes Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo) y Román Sorando Herranz para Javier Conde, Morante de la Puebla, Marco Pérez
- 15/09/2025 Murcia (Murcia) - Toros de Daniel Ruiz Yagüe para Morante de la Puebla, José María Manzanares, Juan Ortega
- 18/09/2025 Guadalajara (Guadalajara) - Toros de El Capea (antes Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo) para Morante de la Puebla, José María Manzanares, Alejandro Talavante
- 19/09/2025 Salamanca (Salamanca) - Toros de Hnos. García Jiménez y Pilar Olga García Jiménez para Morante de la Puebla, José María Manzanares, Marco Pérez
- 20/09/2025 Almodóvar del Campo (Ciudad Real) - Toros de Zacarías Moreno para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Juan Ortega
- 21/09/2025 Salamanca (Salamanca) - Toros de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández Martín, Hnos. García Jiménez, Pilar Olga García Jiménez y Carmen Lorenzo Carrasco para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Borja Jiménez
- 24/09/2025 Logroño "La Ribera" (La Rioja) - Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Borja Jiménez
- 28/09/2025 Real Maestranza de Caballería de Sevilla (Sevilla) - Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey, Javier Zulueta
- 04/10/2025 Úbeda (Jaén) - Toros de Juan Pedro Domecq y Jandilla para Morante de la Puebla, Juan Ortega, Roca Rey
- 05/10/2025 Zafra (Badajoz) - Toros de Calejo Pires para Morante de la Puebla, Emilio de Justo, Juan Ortega
- 10/10/2025 Zaragoza (Zaragoza) - Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares, Cristiano Torres
- 12/10/2025 Las Ventas (Madrid) - Toros de Garcigrande para Fernando Robleño, Morante de la Puebla, Sergio Rodríguez
