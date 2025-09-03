El regreso de Morante: la cita soñada en la puerta africana del toreo

Corría el 3 de septiembre de 2010 cuando Morante de la Puebla pisaba por primera vez la Mezquita del Toreo. El torero sevillano logró cortar una oreja a una faena bella de tintes artistas en un cartel compuesto por Enrique Ponce y Leonardo Hernández ante reses de Hermanos Collado Ruiz. 15 años más tarde realizará el paseíllo por segunda vez en el coso de Melilla. ¿Destino o casualidad?

Los más supersticiosos no creen que la reaparición sea por casualidad. La elección de Melilla, única plaza de toros activa en suelo africano, pretende fomentar la tauromaquia y llevarla a niveles mediáticos que no se han conseguido en temporadas anteriores. De hecho, la ciudad autónoma de Melilla ha anunciado a bombo y platillo el regreso de Morante en su plaza. Es un acontecimiento taurino muy importante en el que todos los focos estarán puestos en la ciudad. Se prevé el aforo completo y un lleno de "no hay billetes" en las 8.000 localidades junto a Juan Ortega con reses de Tornay y dos novillos de Macandro para la novillera Olga Casado.

Una reaparición después de 31 días

Han tenido que pasar hasta 31 días para ver al genio de la Puebla en los ruedos. La cornada, previsible por las cercanías que sorteaba al animal en cada festejo, tardó en llegar durante todo el verano. Se escapó en algún festejo anterior como Marbella o El Puerto de Santa María, hasta que llegó el pasado 10 de agosto. El cigarrero fue herido en el primer toro de su lote tras "una cogida de 10 centímetros en la pierna derecha" en Pontevedra. El animal de Garcigrande le echó mano tras intentar realizar un pase de pecho con la zurda. A partir de ahí, el diestro se ha perdido multitud de compromisos importantes haciendo mella en los aficionados que ansiaban su regreso.

En estas semanas, el diestro de La Puebla ha continuado su intensa preparación: sesiones de fisioterapia y tentaderos para no perder el sitio delante de los animales. Los sanitarios le indicaron que no podía reaparecer en Almería porque la cornada no había cicatrizado bien, tal y como informó El Mundo. Le dieron de plazo una semana más para la reaparición. Y Melilla era la plaza elegida.

Una temporada histórica

Además de los triunfos en las plazas está consiguiendo una gran repercusión entre las generaciones jóvenes. "Veo a muchos chavales que se acercan a un toreo clásico como el mío y se convierten en fanáticos. Era algo casi impensable", relataba al micrófono de Canal Sur en la corrida de los Candiles.

Antes de ese percance, Morante venía con una racha muy positiva encadenando triunfo por actuación. Las tardes en el coso maestrante, la histórica salida a hombros en Las Ventas por la calle de Alcalá, la primera puerta grande en San Fermín, además de las faenas en Marbella o el Puerto de Santa María son algunos de los éxitos más importante en esta temporada 2025.

Una nutrida agenda

Después de Melilla, el torero sevillano tendrá una agenda apretada en el mes de septiembre toreando prácticamente a diario. Morante está anunciado en Navalcarnero (Madrid), Melilla, Villanueva del Arzobispo (Jaén), Don Benito (Badajoz), Valladolid, la Feria de San Miguel en Sevilla, y en octubre le espera su doblete en Madrid.