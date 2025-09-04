Arnold Schwarzenegger, la gran estrella de una San Diego Comic-Con Málaga que calienta motores

La leyenda del cine Arnold Schwarzenegger será la gran estrella de la San Diego Comic-Con Málaga, el spin off europeo de una de las citas del entretenimiento más importantes del mundo, que ha desvelado este jueves en Madrid algunos detalles más de lo que ofrecerá la ciudad malagueña entre el 25 y el 28 de septiembre en el Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).

Había mucha hambre de nombres, de saber a qué estrellas se podrá ver en sus diferentes encuentros, pero durante la presentación se ha conocido solo uno, el del que será su invitado de honor y una especie de padrino de esta primera edición: el actor Arnold Scharwzenegger. El evento, que sale de EEUU por primera vez en sus cinco décadas de historia, apunta alto con su embajada malagueña: se espera una afluencia de unas 120.000 personas en sus cuatro días que se celebra.

Poco se puede decir que no se haya dicho ya de Schwarzenegger. Una leyenda viva del mundo del cine, protagonista de títulos que el 'fandom' atesora en su corazón como parte de su ADN. No en vano, el austríaco ha participado en más de medio centenar de títulos que son historia del cine, como 'Terminator', 'Predator', 'Desafío total' o 'Conan', por nombrar sólo cuatro.

De leyenda del culturismo a icono de Hollywood y gobernador de California, su carrera ha marcado a generaciones e inspirado a millones de personas en todo el mundo y por ello, "la San Diego Comic-Con Málaga 2025 se enorgullece de presentar a su invitado especial, todo un icono del cine de acción e inolvidable protagonista de cintas Arnold Schwarzenegger es, y será, una de las figuras más reconocidas e influyentes de la cultura popular mundial", ha asegurada la organización en una nota de prensa.

El consejero Arturo Bernal enseña una camiseta de Superman / FERNANDO VILLAR (EFE)

80.000 m2 dedicados al entretenimiento y la cultura popular

Este jueves también se ha hecho pública la agenda de la convención malagueña, y eso debería permitir conocer algunos más de esos nombres y de las actividades que formarán parte de su programación, aunque esta todavía no estará completa, advertían sus organizadores, debido a la complejidad de organizar las 300 horas de contenidos que esperan a los asistentes.

Serán 82.000 los metros cuadrados en los que se desenvuelva el encuentro: a los 60.000 de los que dispone el recinto se añaden otros 22.000 en exteriores que albergarán más atracciones, oferta gastronómica y un escenario propio. Lo que buscan sus organizadores, dicen, es que quienes acudan vivan "una experiencia inspirada en los grandes parques temáticos". Habrá además tres auditorios funcionando que podrían llegar a albergar simultáneamente a 4.500 asistentes.

Sanz, durante su intervención ante una figura del Capitán América / Carlos Luján (EP)

El Palacio de Congresos de Málaga emulará al de San Diego replicando muchos de sus espacios, a los que rendirá homenaje. El Hall A de San Diego será aquí el Hall M (por Málaga, evidentemente), su mayor auditorio con capacidad para más de 3.000 personas. Habrá un Exhibitor Hall, de 12.000 m2, en el que se instalarán los stands de las principales tiendas y marcas (Disney, Bandai, Funko o Nintendo ya han confirmado su presencia) para realizar sus propios eventos y ofrecer productos y contenidos desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Y también un Artists Alley, el lugar donde encontrarse con los artistas tanto en San Diego como en Málaga, aunque aquí se anuncia que tendrá una referencia evidente a Andalucía y su cultura. La Ludic Plaza, con más de 34 horas de programación y capacidad para 1.200 personas durante las cuatro jornadas, "será el lugar donde divertirse y compartir la pasión por los juegos de mesa".

Movistar, patrocinador tecnológico de la cita, facilitará que la conexión entre marcas y asistentes "sea más ágil y rápida que nunca". Además, UNOde50 se suma a esta experiencia única presentando una colección especial con unidades limitadas muy exclusivas de las que solo hay 50 en el mundo.

El viaje del héroe

No había tanta ambientación, en su puesta de largo madrileña, como habría cabido esperar del gran evento mundial de la fantasía, los superhéroes, el cómic y la cultura pop en general. Una cita con marcado acento juvenil en la que ir disfrazado de los personajes más admirados de la viñeta, el cine o las series es una parte importante de lo que allí sucede. Los invitados se encontraban con reproducciones a escala real del Joker que interpretó Heath Ledger o del Capitán América, con alguna azafata vestida de personaje de cosplay y con la música 'williamsiana' que el compositor madrileño de bandas sonoras Lucas Vidal ha creado para el evento. Pero poco más. Actuaba de maestro de ceremonias Javier Barberá, director ejecutivo de San Diego Comic-Con Málaga, y en el lado de las autoridades estaba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los consejeros de Turismo y Presidencia, Arturo Bernal y Antonio Sanz respectivamente, de la Junta de Andalucía.

Presentación del Comic-Con / Carlos Luján / Europa Press

"Este viaje arrancó hace 15 meses, con un gran reto: sacar por primera vez a la Comic-Con de San Diego de EEUU para traerla a Andalucía, y en concreto a Málaga. Es un viaje que construimos con la narrativa del viaje del héroe, porque los héroes están muy dentro de los contenidos que vais a ver este año. El viaje del héroe es el que nos hace salir de nuestros límites, buscar algo extraordinario fuera y volver para compartirlo. Y eso es lo que estamos haciendo", contaba un orgulloso Javier Barberá.

Francisco de la Torre decía que Málaga, ahora, "es la San Diego de España y de Europa", destacaba su capacidad de acogida, con más de 330.000 plazas hoteleras que deberían ser más que suficientes para albergar a quienes asistan a la cita, y afirmaba que "la cultura pop es cultura, y Málaga es una ciudad comprometida con la cultura y con la tecnología". La celebración en ella de la Comic-Con viene a confirmar la que, decía, ha sido "la estrategia de Málaga desde hace 20 años".

Presentaciones de series y mitos del cómic

Todavía no se conocen muchos nombres de quienes participarán en esta primer edición de la Comic-Con malagueña. Se sabe que acudirá Norman Reedus a presentar la nueva temporada de Daryl Dixon, el spin of centrado en su personaje de una serie legendaria como The Walking Dead, que se ha rodado en parte en España. La plataforma que la produce, AMC, presentará aquí también The Talamasca, inspirada en el mundo literario de Anne Rice.

En semanas anteriores se habían desvelado otros nombres que asistiran al evento, como el del capo de DC Jim Lee, el guionista y productor Jeph Loeb, el editor jefe de Marvel Comics desde 2017 C.B Cebulski, el actor Taz Skylar, de ‘One Piece'; o la dibujante japonesa Peach Momoko.

Por su lado, Disney aterriza en San Diego Comic-Con Málaga con dos de sus estrenos más sonados: 'Tron: Ares' y 'Predator Badlands', con una presentaciones que se esperan espectaculares. Por otro lado, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de Star Wars Visions, una aclamada antología animada que contribuye a expandir aún más los límites creativos del universo de 'La guerra de las galaxias'.

Presentación en la sede del BBVA, patrocinador del evento, de Madrid. / L.O.

Reserva de plaza

Otro de los detalles que se han adelantado para los visitantes es que para reducir los tiempos de espera a las actividades, podrán utilizar su ID de registro para reservar plaza en las distintas actividades con aforo limitado. Este sistema de reservas se pondrá en marcha en la página web el 15 de septiembre.

Cosplay, cereadores y K-Pop

Además de los contenidos, San Diego Comic-Con Málaga prepara una experiencia muy especial para aquellos que la viven con toda su intensidad. Es el caso del universo Cosplay, que, no solo contará con una entrada especial para ellos, sino que ofrece un espacio para reparar cualquier pieza de sus trajes y armaduras, además de ofrecer la oportunidad de ganar diversos premios en el concurso de Cosplay que San Diego Comic-Con Málaga organiza junto a Feroca, o bien, si te apasiona el universo Marvel, hacerlo en el Concurso de Virus Marvel de Tranjis Games, patrocinado por AK Interactive o Ilustrastudios.

Para aquellos que ven la vida en viñetas y hablan a través de bocadillos, San Diego Comic-Con Málaga es una oportunidad de presentar su trabajo a profesionales de las mejores casas del mundo del cómic a través del Portfolio Review. Un acceso de lujo a la industria de la mano de tus ídolos y referentes.

También tendrán oportunidad de brillar los amantes del K-Pop participando en un concurso de baile que busca encontrar a futuras estrellas entre los fans del fenómeno musical coreano. Además, habrá talleres que incluirán la participación de marcas como Royal Talents, en los que disfrutar en formato reducido de actividades pensadas para fans de todas las edades.

Entradas

San Diego Comic-Con Málaga ha anunciado el lanzamiento de una última remesa de entradas para acudir cualquiera de los días del evento. Las entradas se pondrán a la venta el día 10 de septiembre a las 12.00 horas a través de VivaTicket, y se mantendrán el mismo proceso de compra y precio que las anteriores, 50 euros + gastos de gestión, a modo de celebración de la ilusión con la que, tanto la ciudad, como los fans, han abrazado esta oportunidad de hacer historia juntos. El precio habitual en próximas ediciones será de 80€ por día. "Para garantizar un acceso justo y evitar la reventa, todas las entradas son personales e intransferibles".

Durante las próximas semanas se revelará la ubicación de las Fanzones para que los fans puedan realizar el intercambio de sus entradas de manera escalonada, evitando colas innecesarias y, para que, el día que acudan a San Diego Comic-Con Málaga solo tengan que preocuparse de disfrutar de un evento inolvidable. Para aquellos que no hayan podido realizar antes el intercambio de la entrada por la acreditación, se habilitarán zonas a la entrada de FYCMA para que puedan hacerlo el mismo día del evento.