La ciencia en Pixar, los dinosaurios y el cine doméstico: Caixaforum Sevilla se vuelca en el público familiar

El dinosaurio más grande descubierto y estudiado es el Pagagotitan mayorum. Los amantes de los primitivos moradores del planeta y de las películas del género conocen bien las imponentes dimesiones de esta especie que es una de las estrellas de la última película de la saga Jurasic World: cerca de 40 metros de longitud; sólo un fémur de estos animales llegó a pesar una tonelada. Para los que quieran ahondar en la evolución y diversidad de los dinosaurios en la región de la Patagonia y para el público en general, Caixaforum ha programado la próxima primavera, del 9 de abril hasta el 12 de octubre, una exposición, en colaboración con el Museo Egidio Ferugio, con trece réplicas a tamaño natural de estos ejemplares, descubiertos en 2012 en la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina, una de las regiones del mundo má rica en fósiles de dinosaurios. "El reto de logística y montaje de esta exposición es enorme, todavía estamos estudiando la ubicación pero será espectacular", ha avisado Javier Hidalgo, jefe de contenidos de las Exposiciones y Actividades de Ciencia de la Fundación La Caixa en la presentación de la temporada de exposiciones que ha tenido lugar este jueves.

Ésta es una de las apuestas para el público familiar que está en el centro de la programación del centro que dirige Moises Roiz, que ha cerrado la pasada temporada con . La apuesta por la divulgación, la experiencia sensorial e interactiva y una mirada en la que cultura, ciencia y humanidades se entrelacen define la temporada del Caixaforum Sevilla, en su noveno año de vida. "Creemos firmemente en la cultura como motor de transformación social, en la construcción de una sociedad mejor a través de la cultura", de ahí, ha explicado, "que tengamos un objetivo siempre puesto en el público local y un especial compromiso en los barrios vulnerables".

Réplica de Eoabelisaurus mefi que se podrá ver en la exposición 'Dinosaurios de la Patagonia'. / Fundación La Caixa

Aunque la exposición sobre Berlanga todavía sigue abierta al público hasta el próximo 2 de noviembre, la nueva temporada arranca el próximo 21 de octubre con la exposición La ciencia de Pixar, una muestra en la que la interacción es clave para comprender la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que esconden el universo de las películas de Pixar, desde el estreno de la mítica Toy Story, hace 30 años. Desarrollada por el Museum of Science de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios, se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2026. La muestra, que lleva desde 2016 viéndose en museos de todo el mundo, ha batido récord de visitantes en cada una de las ciudades donde se ha visto.

A estas apuestas se suma la exposición Fuera de marco. Obras de Rineke Dijkstra y Philippe Parreno, que abrirá sus puertas el 4 de diciembre y hasta el 31 de mayo. "¿Qué ve y cómo reaccionan ante la obra de arte?, ¿qué opinan el visitante?, ¿se opina distinto según la nacionalidad o la profesión? Son preguntas que parte de la reinterpretación de la mítica Ronda de noche, de Rembrandt, joya del Riskjmuseum de Amsterdam y las pinturas negras de Goya, ha explicado Carla Tarruella, jefa de contenidos de las exposiciones de Arte de la Fundación La Caixa.

La última apuesta de la temporada en Caixafórum es la exposición [Rec]uerdos. La vida a través del cine doméstico, un recorrido por el patrimobio audiovisual familiar que sirve, en palabras de Tarruella, "para explicar la vida cotidianas y tradiciones". En Sevilla, la Fundación La Caixa ha contado con la colaboración de la Filmoteca de Andalucía "para que el público se encuentre con esas costumbres que son propias de cada territorio".

En paralelo, la plataforma Caixafórum+, de acceso libre y gratuito, incluirá en los próximos meses nuevos contenidos, entre ellos dos dedicados al universo flamenco: Rito, de Emilio Belmonte ahonda en la figura de Tomás de Perrate, descendiente de una de las grandes dinastías gitanas del cante flamenco; y ¿Qué es el flamenco?, una serie de diez capítulos dirigidos por Curro Sánchez, hijo de Paco de Lucía y autor del documental sobre su trayectoria que ganó un Goya, que cuentya la historia del arte jondo de una forma amena, alegre y entretenida.