"El mayor reto ha sido no convertirme en una caricatura de mí mismo"

Con toda una vida sobre los escenarios, Loquillo será el encargado de inaugurar Insólito, la nueva iniciativa de Green Cow Music pensada para dar vida al invierno sevillano. El próximo 20 de septiembre, enmarcado dentro del Pop Caac, el cantante presentará "Corazones Legendarios", un trabajo construido a partir de su experiencia y la complicidad de artistas como Dani Martín, Manolo García, Coque Malla o Leiva.

Junto a él, repasado los retos que le han supuesto revisitar sus himnos, la emoción de compartirlos con nuevas generaciones y el espíritu inconfundible que sigue marcando su música.

“Corazones legendarios” rinde homenaje a tus más de 40 años de carrera. ¿Qué hace que este disco sea verdaderamente ‘legendario’?

Lo legendario no lo dicta uno mismo, lo dicta el tiempo. Cuando llevas casi cinco décadas encima de un escenario lo que queda no son cifras ni etiquetas, sino canciones que se convierten en banda sonora de varias generaciones. "Corazones Legendarios" está construido con memoria, con respeto a la historia del rock en este país y con la complicidad de artistas que de una manera u otra han tenido relación conmigo. Es una celebración, pero también un testimonio.

El rockero barcelonés inaugura Insólito, la apuesta de Green Cow Music por darle vida a la ciudad sin invierno / El Correo

Dani Martín es el primero de los artistas que sabemos que te acompañan en “Feo, fuerte y formal”, un clásico del rock español. ¿Cómo nace esta colaboración?

Todo empezó cuando El Canto del Loco versionó "Feo Fuerte y Formal" en 2009 y más tarde Dani me invitó a cantar junto a ellos en el Palau Sant Jordi. En este disco tuve claro que él era el actor perfecto para esta canción y qué mejor que juntarnos 16 años después a cantar este himno una vez más.

El álbum se publicará completo tras el verano pero se irá desvelando single a single. ¿Qué nos puedes adelantar sobre el resto de artistas que participan?

Ya se conocen nombres como Dani Martín, Manolo García, Coque Malla, Leiva y Rubén y Nat Simons. El siguiente single saldrá en las próximas semanas con Carlos Tarque. El resto de nombres que forman el disco han sido fundamentales en distintos momentos de la música de este país. He buscado autenticidad, no modas. Los que están aquí es porque comparten una manera de entender el oficio.

Tus canciones han pasado por muchas etapas y sonidos. Durante el proceso de creación del disco, ¿a qué retos te has enfrentado?

El mayor reto ha sido no convertirme en una caricatura de mí mismo. Cuando uno repasa su propio repertorio se corre el riesgo de hacer versiones cómodas. He querido que cada canción renazca con la energía del presente, sin nostalgia barata, pero sin traicionar lo que fueron. El reto es mantener la dignidad en cada acorde.

El Movistar Arena, el Roig Arena y ahora el Pop Caac, Loquillo sigue llenando recintos con varias generaciones de público / Jaume de Laiguana

Desde el punto de vista de alguien que lleva 47 años sobre los escenarios, ¿se podría decir que tus grandes éxitos han madurado contigo?

Claro que sí. Igual que uno cambia con la vida, las canciones cambian contigo. Hoy no canto "Cadillac solitario" igual que hace 40 años. Ahora uno tiene arrugas, canas, cicatrices… la voz de alguien que ha vivido. Y eso lo hace más real…

¿Qué crees que se mantiene intacto en tu música?

La actitud. Eso no se negocia. Puedo cambiar de sonido, de músicos, de ciudades, pero la esencia sigue siendo la misma.

El título del disco toma su nombre de una canción de Lou Reed. ¿Qué la hace tan especial como para representar tu último trabajo?

Lou Reed fue un maestro de la sinceridad brutal. Su manera de escribir cambió mi forma de entender la música. Esa canción en concreto, "Legendary Hearts", habla de resistencia, de seguir adelante con lo que importa cuando todo lo demás se derrumba. Y eso es lo que representa este disco, una colección de canciones en las que siempre he creído.

En esta gira actuarás en espacios como el Movistar Arena o el Roig Arena de Valencia. ¿Qué sientes al ver como varias generaciones cantan juntas tus canciones en un mismo concierto?

Poder cantar en todos los rincones de mi país es lo más grande que me puede pasar. No solo es eso, es poder ver a una familia entera cantando "Rock and Roll Star", juntos… Eso no se compra. Es la prueba de que las canciones han trascendido y pertenecen a todos. Es el mayor legado que puede dejar un artista: canciones que viajan de generación en generación.