"Muchos dolores de cabeza" y "ganas de que esté ya": Moreno aprieta para la puesta en marcha de las Atarazanas

El proyecto de las Atarazanas de Sevilla le ha traído "muchos dolores de cabeza" al presidente de la Junta. Lo ha reconocido durante la visita que ha hecho este lunes al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la isla de la Cartuja, donde ha aprovechado para hacer una defensa de la excelencia de los artesanos del arte sacro. "Después de décadas, a ver si ya de una vez lo ponemos a disposición de los ciudadanos", ha confiado Juan Manuel Moreno sobre un edificio en obras desde 2022 y cerrado al público de manera casi permanente en las últimas décadas.

Como ha adelantado este periódico, la primera fase de la intervención en estos antiguos astilleros medievales del barrio del Arenal ya ha concluido. El arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra realizó un proyecto de rehabilitación integral en las Atarazanas, que ha llevado a cabo la constructora Avintia. Una vez la Consejería de Cultura recepcione oficialmente las obras, con una coste de más de 20 millones de euros (13,6 millones de euros por parte de de la Fundación La Caixa y más de siete por parte de la Junta)-, será la Fundación Cajasol la que, como concesionaria de su explotación cultural, se haga cargo del proyecto, contenido y su programación.

No es la primera vez que el presidente Moreno se refiere en público a las Atarazanas. En el último debate de la comunidad, en el Parlamento, ya avanzó que "próximamente" estaría terminadas las obras en estas naves. Y en febrero de 2022, fue el propio jefe del ejecutivo andaluz el que presidió el inicio de las obras que puso en marcha, finalmente, y tras años de demora, el gobierno del Partido Popular.

Crónica de un bloqueo

En 2009, la Fundación La Caixa, junto a la Consejería de Cultura de la época, planteó en este edificio ubicar el primer Caixafórum de Andalucía. Años más tarde, y tras la denuncia interpuesta por una asociación conservacionista y las medidas cautelares de un juez, se abortó este plan para las Atarazanas. Hubo que rediseñar el proyecto, cambiaron los consejeros e incluso el color político del gobierno en San Telmo y, finalmente, el proyecto de obras logró arrancar en febrero de 2022. Por el camino, nuevas denuncias de Adepa y también unas afecciones y grietas en el vecino Hospital de la Caridad, por el que la Junta ha tenido que hacer una inversión de más de 2,5 millones de euros. "Muchas complicaciones", reconocía Moreno.

Ahora sólo queda, conocer qué se podrá ver y disfrutar en este monumental edificio levantada en la Edad Media.