Muere a los 47 años Azuquita, creador del 'rumbakalao'

Este viernes, Palma de Mallorca despide a Pedro Bermúdez, más conocido por su nombre artístico Azuquita, a los 47 años. El músico valenciano, miembro de Rumba Kings, se convirtió en una figura destacada de la música de los años 90 gracias a su estilo único, el rumbakalao, que combinaba la rumba española con la energía del bakalao.

Azuquita saltó a la fama en 1993 con una versión rumbera del éxito de Chimo Bayo, Así me gusta a mí, que logró captar la atención del público por su creatividad y sentido del humor. Entre 1994 y 1997 lanzó tres álbumes: Rumbakalo, Escucha que te digo y Sinelo Kalo, incluyendo en este último una sorprendente reinterpretación de Gangsta’s Paradise, titulada Rejas de cristal. Durante los años 2000, Azuquita amplió sus horizontes con una colaboración internacional junto al cantante alemán Matthias Reim, grabando una versión bilingüe de Verdammt ich lieb dich, lo que le permitió actuar fuera de España y mostrar su estilo a un público más amplio. Su música, aunque alejada del circuito comercial, conectó con quienes valoraban la fusión de baile, humor y cultura popular.

En los últimos años, residió en Mallorca, donde continuó su pasión por la música formando parte de Rumba Kings, actuando en festivales, salas y hoteles locales.

Velatorio de Pedro Bermúdez en Palma

El velatorio tendrá lugar este sábado en el tanatorio de Son Valentí, en Palma. Azuquita deja un legado musical original que seguirá resonando en quienes disfrutaron de su talento y su inconfundible estilo.