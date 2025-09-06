Cinco exposiciones gratis con las que evitar el calor este domingo en Sevilla

El calor todavía aprieta este primer fin de semana de septiembre y quienes no hayan podido escaparse a la playa o la montaña buscan planes alternativos para evitar estar más tiempo de la cuenta al sol. Ante este panorama, los museos y las salas de exposiciones de la ciudad se convierten en un plan indispensable para disfrutar del domingo.

1.'Arte y naturaleza en el arte. Colección Abelló'

Este será el último fin de semana que se pueda disfrutar de la exposición Arte y naturaleza en el arte. Colección Abelló en la Fundación Cajasol. Las salas Velázquez y Murillo acogen esta muestra que más de cincuenta obras procedentes de la colección particular de Juan Abelló y Anna Gamazo. Entre los artistas representados hay autores de distintas épocas y estilos, desde Francisco de Zurbarán o Francisco de Goya hasta Joaquín Sorolla y Pablo Picasso.

La muestra se podrá visitar 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 en la calle Álvarez Quintero sin número.

2.'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'

Murillo, Valdés Leal, Duque Cornejo y Pedro Roldán te reciben en la sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Sevilla. La exposición, que podrá visitarse hasta el 7 de junio de 2026, permite que, por primera vez que las obras del Hospital de la Caridad abandonen su lugar habitual y se presentan como un conjunto, como el fundador de la Hermandad, Miguel de Mañara, las concibió junto a los grandes artistas del Siglo de Oro en Sevilla.

El museo tiene la entrada gratuita y se puede visitar los domingos de 9:00 a 15:00 en la Plaza del Museo, 9. Además, el visitante podrá disfrutar del resto de obras del gran museo sevillano en el que se incluyen varios Velázquez, numerosos Murillo u obras de Gustavo Bacarisas.

3.'Sevilla y Antonio Machado. 150 aniversario del nacimiento del poeta (1875-2025)'

El Centro Cultural de la Fundación Unicaja acoge Sevilla y Antonio Machado. 150 aniversario del nacimiento del poeta (1875-2025), que profundiza en la relación e influencia de la ciudad hispalense sobre la vida y obra de Antonio Machado. Así, recorre la vida del poeta por su primera infancia y su etapa en el Palacio de Dueñas. Hasta el 31 de octubre de 2025 los visitantes podrán conocer de cerca escritos y documentos del legado del autor que pertenecen a la institución.

La entrada es gratuita y la exposición estará disponible de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00.

4.'Otra taxonomía de las nubes'

Hasta el domingo 12 de octubre de 2025 se podrá visitar la muestra Otra taxonomía de las nubes en la Nave de Fundición de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. La exposición, que muestra obras de Dionisio González, representa la culminación de una década de investigación del autor sobre las nubes y en ella se puede contemplar fotografías, esculturas y hologramas.

La sala tiene horario de lunes a sábados de 11:00 a 20:00 y domingos y festivos de 10:00 a 14:00, con entrada gratuita.

5.'Siguiendo el camino torcido'

El pintor sevillano Curro González presenta Siguiendo el camino torcido en el Espacio Santa Clara hasta el 28 de septiembre. Los visitantes podrán contemplar más de 50 obras del autor hispalense realizadas entre 1982 y 2025, algunas de las cuales nunca han sido expuestas en la ciudad. Con referentes como Hogarth, Bruegel, Matisse y Bacon, la propuesta realiza un viaje por la carrera del artista.

La exposición, de entrada gratuita, puede visitarse de martes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, domingos y festivos de 10:00 a 14:00-