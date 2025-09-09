El Festival de Cine recupera peso: regresa a Sevilla la lectura de nominaciones de la Academia Europea

La Academia del Cine Europeo ha vuelto a confiar en Sevilla como sede para la lectura de nominaciones de sus premios anuales. Esta cita, un clásico en el calendario cinematográfico de otoño, se perdió en 2022 y regresa ahora en el marco de la programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla. En concreto, este acto organizado por la Academia Europea (EFA) tendrá lugar en el Real Alcázar de Sevilla el 18 de noviembre.

Así lo ha desvelado el alcalde, José Luis Sanz, en el acto de presentación de las líneas maestras de la 22ª edición del festival que tendrá un Giraldillo de Honor de excelencia: el director franco griego Costa Gavras. "Será un reconocimiento a su amplísima y reconocida trayectoria de más de seis décadas y a su firme compromiso con un cine valiente, humano, comprometido y transformador, que él mismo recorre en sus memorias, Ve a donde sea imposible llegar’”, ha explicado Manuel Cristóbal, director del festival. El presupuesto para este año es de 1,9 millones de euros, los mismos que en la edición de 2024 y la imagen del cartel -en lo que supone un homenaje a iconos del cine europeo- corre a cargo del ilustradror bilbaíno afincado en Sevilla José Luis Ágreda.

Tanto la lectura de nominaciones como el reconocimiento a uno de los autores más importantes del cine europeo, creador de títulos como Universal o Desaparecido, devuelve el brillo a un Festival que en 2023 estuvo a punto de desaparecer, en un momento de cambio de gobierno municipal y relevo en el equipo directivo. Dos años después de ese momento crítico, el Festival da señales de encauzar el rumbo en una edición en la que su responsable ha querido reinvindicar el peso de los creadores andaluces en la programación. "Habrá presencia andaluza en todas las secciones competivitivas, por justicia y por convecimiento", ha dicho Manuel Cristóbal.