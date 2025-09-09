El Festival Internacional de Cortos de Sevilla se abre paso en el otoño cultural: fechas y entradas

Sevilla ya se prepara para acoger del 14 al 17 de septiembre la tercera edición del Festival Internacional de Cortos de Sevilla (FICS). La programación de este 2025 cuenta con 46 cortos procedentes de todo el mundo y con una gran variedad de géneros: drama, comedia, terror o reivindicaciones a la diversidad LGTBQ+.

Las entradas ya están disponibles en su página web. Los pases para esta edición tendrán lugar en los Cines Avenida 5, a excepción de la gran clausura del festival que, con su correspondiente entrega de premios, será el 18 de septiembre en el emblemático cine Cervantes.

En la Sección Oficial competirán títulos como Pequeño, protagonizado por Salva Reina, ganador del Goya Mejor Actor de Reparto por El 47 y otras producciones internacionales como Hearts of Stone protagonizada por Jessica Borden y Noomi Rapace; la aclamada La Gran Obra, cortometraje ganador del Goya y candidato a los Oscar, que competirá en igualdad de condiciones con otras propuestas como Ni lobos ni corderos, Sugar o Cleaner.

Sevilla no se queda corta en lo que a talento se refiere. En la sección Sevilla es cine han postulado títulos potentes como 7 formas de decir adiós, el nuevo trabajo de Jorge Naranjo, con María Alfonsa Rosso como protagonista, que llega tras triunfar en los Premios Carmen y La noche dentro dirigido por Antonio Cuesta.

El espíritu tan característico del festival se completa con secciones como Cine con Risa, Suspense y Terror o Cine Extraordinario, un espacio de diversidad y visibilidad con el colectivo LGTBQ+ con obras como Las Pardas, El Novio o Desvíos. También hay una última sección dedicada al talento joven y al cine hecho por estudiantes que inundan el festival de cortos de nuevas miradas, frescas y originales.

El jurado encargado de escoger a los ganadores entre el exigente nivel que presentan los cortos de este año se encuentran voces de enorme peso en la industria: Guillermo Rojas, Beatriz Arjona, Paz de Alarcón, Mila Fernández, Gregor Acuña-Pohl entre otros nombres que aportan prestigio y sensibilidad al certamen.