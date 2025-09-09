¿Un nuevo Paco de Lucía?: Marcos Gago recibe la beca Latin Grammy como nuevo talento de la guitarra

¿Quién recogerá sobre los escenarios el legado de Paco de Lucía?, ¿tiene las condiciones para estudiar, tocar y mostrar su música en público? Cuando murió el genio de Algeciras, hace once años, mucho se escribió sobre quién sería su sucesor, quién podría llevar tan lejos el universo de la guitarra flamenca como lo hizo el creador de Entre dos aguas, si es que eso es posible.

Quizás haya un Paco de Lucía en ciernes. Se llama Marcos Gago Pino, tiene 19 años y es de Jerez de la Frontera, se le conoce artísticamente como Marcos de Silvia y es el ganador de la Beca Legado Paco de Lucía, que ha entregado este martes en Sevilla la Fundación que lleva el nombre del guitarrista y la Fundación Cultural Latin Grammy en un acto que sirve de antesala de la gala Latin Grammy celebra Andalucía es música, donde se rendirá homenaje a leyendas como Rocío Jurado, Lola Flores, Camarón de la Isla y Enrique Morente; y a íconos como Raphael, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Manuel Alejandro y Miguel Ríos con la participación especial de David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín e India Martínez, entre otros.

El joven tocaor, de 19 años sobrados de compás con las seis cuerdas, inició su trayectoria en la guitarra flamenca a los 9 años, inspirado por su padre, quien tocaba de manera aficionada. "Esta beca es una gran oportunidad de seguir avanzando en mi gran pasión, que es el flamenco,” dijo Gago Pino para agradecer a la Fundación Latin Grammy y a la Fundación Paco de Lucía "por esta maravillosa oportunidad que espero saber aprovechar en todo momento, por mi parte no me faltarán las ganas y las fuerzas”. En 2022, con tan sólo 16 años, logró el primer premio del concurso Talento Flamenco de Guitarra de Acompañamiento 2022, de la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco.

La beca impulsa la misión de la Fundación Cultural Latin Grammy de apoyar y cultivar la próxima generación de creadores de música latina, ofreciendo oportunidades educativas para promover la música latina y su legado. Con un valor de 120.000 dólares, la beca cubre la matrícula, instrumento, clases y formación complementaria para que un estudiante pueda asistir a la institución musical de su preferencia, explica la Fundación en un comunicado.

Foto de familia tras la rueda de prensa de la Fundación Cultural Latin Grammy. / Rocío Ruz / Rocío Ruz / EuropaPress

“Paco de Lucía ha sido y sigue siendo el artista, compositor y guitarrista más importante de los siglos XX y XXI. Genio indiscutible, pionero en el avance y progresión del flamenco. En nuestra fundación sentimos un gran orgullo porque con esta beca que hoy entregamos seguimos la senda que Paco inició y marcó. Estamos muy orgullosos de seguir impulsando el talento español así como el estudio del flamenco, que continuará aportando riqueza a la cultura mundial y a nuestra música latina”, defendió Cobos. Por su parte, Lucía Sánchez Varela, presidenta de la Fundación Paco de Lucía e hija del maestro de Algeciras, defendió que “el apoyo y la formación de los jóvenes músicos forma parte inherente de la labor de impulso del flamenco" que lleva a la institución que preside.

El año pasado, La Academia Latina de la Grabación, en colaboración con La Junta de Andalucía, celebró en Cádiz el evento Latin Gramnmy Celebra: Paco de Lucía, un homenaje al guitarrista que contó con la presencia de la familia del maestro andaluz. El evento fue un viaje por la vida de Paco de Lucía de la mano de artistas y amigos que le acompañaron durante su vida, e interpretaron algunas de sus canciones más queridas, y parte de los fondos recaudados fueron destinados a la beca.

La Beca Legado Paco de Lucía se otorga a un estudiante con un talento excepcional, seleccionado por el Comité de Becas de la Fundación Latin GRAMMY, de entre un grupo internacional numeroso de jóvenes músicos altamente cualificados. Se valora, entre otras cosas, que el ganador posea las cualidades y la determinación necesarias para triunfar en el mundo de la música, y que carezca, a su vez, de los recursos económicos para lograrlo. Hasta la fecha, la Fundación ha otorgado 477 becas y ha invertido casi 13,9 millones de dólares en becas, subvenciones, programas educativos y mentorías a lo largo de la última década.