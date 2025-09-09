¡Remontada en la pantalla! El documental de Sara Sálamo sobre la recuperación de Isco llega al Festival de Cine de Sevilla

¡Atención, béticos y cinéfilos! El Festival de Cine Europeo de Sevilla marca un golazo con En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón, dirigido por Sara Sálamo, actriz y pareja del centrocampista verdiblanco. El drama del vestuario y la intimidad del hogar: eso captura la cámara en el regreso de un jugador que ha driblado lesiones con maestría, humildad y entereza.

Todo comienza en mayo de 2024: Isco se fractura el peroné en Las Palmas, justo antes de la Eurocopa, quedando en el dique seco por meses. Dos operaciones y un silencio pesado marcan su recuperación, hasta el regreso en diciembre ante el Barça. Sara Sálamo, actriz y directora debutante con su productora Montauk Cinema -en colaboración con el Real Betis-, filma sin artificios: nada de entrevistas a cámara ni épica forzada. La cámara capta la vulnerabilidad de todo un icono para la afición. "Quería narrar esta parte del trabajo que se hace en silencio, la parte que nadie ve de los deportistas de élite", explicó en declaraciones a Europa Press cuando el pasado marzo presentó el proyecto en el marco del Festival de Málaga. "Es una historia sobre Isco, sí, pero también sobre todos los que alguna vez hemos tenido que reconstruirnos desde cero".

El documental se estrenará en el Festival de San Sebastián, que arranca el próximo 19 de septiembre, y en noviembre formará parte de la programación de la sección Panorama Andaluz, una de las más señeras del Festival de Sevilla que este martes ha presentado las líneas maestras de la 22ª edición. Entre las noticias que se han dado a conocer, el regreso de la lectura de nominaciones de los Premios de la Academia del Cine Europeo y el premio Giraldillo de Honor al director francgo-griego Costas Gavras.

El pasado 13 de agosto, Sara escribió en su perfil: "Hace unos días, la vida volvió a repetirse. El mismo hueso. El mismo silencio. Hace un año decidí encender la cámara para contar lo que no se ve: la soledad, el miedo y la fuerza que nace cuando parece que no queda nada. Hoy puedo contaros que En Silencio, esa película que nació en casa, con heridas abiertas y sin guion previo, tendrá su estreno mundial en el Festival de San Sebastián, en la sección Made in Spain. Es una historia sobre Isco, sí, pero también sobre todos los que alguna vez hemos tenido que reconstruirnos desde cero. Y ahora, la realidad y la película se cruzan de nuevo… demasiado cerca".

En el perfil oficial de Montauk Cinema, la productora ha compartido el mensaje del pase oficial del documental en el Festival de cine de Sevilla y ha añadido: "Un lugar que nos emociona especialmente: Sevilla no solo es cine, también es hogar. Nos vemos en el festival".