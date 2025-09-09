Cabaret Festival Mairena del Aljarafe inaugura su VI edición con el concierto de Sebastián Yatra

El próximo viernes 12 de septiembre dará comienzo la VI edición de Cabaret Festival Mairena del Aljarafe, que se celebrará en el centro hípico de la localidad sevillana. La apertura correrá a cargo de Sebastián Yatra, quien presentará en directo su gira internacional "Entre Tanta Gente Summer Tour".

El cantante y compositor colombiano promete un concierto en el que no faltarán algunos de sus temas más conocidos, como "Tacones Rojos", "La Pelirroja" o "Vagabundo". Yatra se reencontrará con el público sevillano tras más de dos años sin actuar en la ciudad.

Una programación para todos los públicos

Tras la inauguración con Yatra, la VI edición del festival contará con una programación que reunirá a artistas de diferentes estilos musicales. El 19 de septiembre actuará Maka, seguido por la fiesta Bresh el día 20.

El 21 de septiembre llegará el espectáculo Así Fueron Los 80’s, que transportará al público a la música de una década inolvidable. Posteriormente, el 26 de septiembre, será el turno de Rels B, una de las voces más representativas de la nueva escena urbana.

El cierre de esta edición estará a cargo de Pecos, que ofrecerá dos actuaciones los días 27 y 28 de septiembre.