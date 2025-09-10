Latin Grammy
Así es la alfombra roja de la gala de los Grammy en Sevilla: Aitana, Manuel Carrasco, Alba Flores, Bisbal...
El Cartuja Center Cité acoge un gran homenaje a los artistas más importantes de Andalucía con la participación de numerosos artistas del pop y el flamenco, de Niña Pastori a Judeline
Desfile de famosos por la alfombra roja de los Latin Grammy de la gala Andalucía es Música. No hay rostro que salga en las revistas ni que tenga miles y miles de seguidores en Instagram que no se haya dejado ver por el photocall de la gala que se está celebrando en estos momentos en el Cartuja Center Cite. El homenaje a algunos de los artistas más influyentes de la música andaluza, de Rocío Jurado a Manuel Alejandro, de Alejandro Sanz a Sabina, ha servido de excusa para celebrar estos secuelas de aquella gran gala de los Grammys Latinos que tuvo lugar en noviembre 2023.
La nómina es larga: David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, India Martínez, Aitana, Alba Flores, Alejandro Lerner, Ana Torroja, Ángeles Toledano, Antonio Rey, Ara Malikian, Arcángel, Arde Bogotá, Camilo, Carmen Linares, Pastora Soler, Chonchi Heredia, Elena Furiase, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, India Martínez, Jeanette, Joaquina, Cañizares, Juanma Montoya, Judeline, Juliana Velásquez, Kiki Morente, Lagartija Nick, La Tremendita, Leiva, Lucia Rubial, Luis Fonsi, Manuel Alejandro, María Terremoto, Miguel Ríos, Niña Pastori, Pedro Antonio Lazaga, Rozalén, Valeria Castro, Vanesa Martín, Yami Safdie y Yerai Cortés.
Además, han asistido rostros conocidos como Cayetano Martínez de Irujo, Tana Rivera, Pablo Aguado, Bárbara Mirjan, Marc Bartra, Rocío Osorno, Ana Cristina Portillo, Sibi Montes, Rocío Peralta, Manuel Martos, Raquel Revuelta y Claudia Jiménez Revuelta.
El Programa Feder Andalucía 2021-2027 de la Junta de Andalucía y la marca de jamón ibérico Enrique Tomás como patrocinador han hecho posible esta velada a la que ha acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
- El tranvibús al Duque estará en julio: 10 meses de cortes de tráfico que empiezan en la Campana y José Laguillo
- Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- Grave agresión con una navaja a una mujer en pleno centro de Cantillana