Carácter, poderío y alma: Andalucía presume de su música universal en los Latin Grammy

"¿Cuándo nació el sonido de una tierra?”, se preguntaba la voz en off del vídeo promocional con que arrancaba este miércoles en el Cartuja Center Cité la gala Latin Grammy: Celebra la música de Andalucía con la que la academia volvía a la capital dos años después de celebrar aquí los Grammy Latinos por primera y única vez fuera de los Estados Unidos. El objetivo ahora era "rendir homenaje al legado musical de una región que ha hecho de su música un verdadero patrimonio cultural con grandes artistas que nos han honrado con su talento y han enriquecido la música latina”, alababa Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

"Sin menospreciar al resto de comunidades, cuando hablamos de música española hablamos de música andaluza", advertía sacando pecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el photocall previo donde adelantó también que "se están manteniendo reuniones para continuar con esta línea de colaboración y que la Academia siga poniendo el foco en nuestra tierra".

Niña Pastori, durante su actuación en la gala. / Fran Santiago & Carlos Álvarez/Getty Images para La Academia Latina de la Grabación

Entre los imprescindibles que procura no perderse nunca en directo, citó el presidente a Raphael, Persona del Año de los Latin Grammy y uno de los "icónicos” homenajeados junto a nuestro letrista más universal, Manuel Alejandro, y los cantantes Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Miguel Ríos, quien regaló a un público eufórico su mítico Santa Lucía en una versión actual con Arde Bogotá con la que lograron que los asistentes alzaran los manos.

“¡Viva Palestina libre!” en boca de Miguel Ríos fue el primer grito reivindicativo que se pronunció en el escenario

Añorando quizás este carácter artesanal de la música antes del reverb y el autotune. “Ya no se escriben canciones como éstas”, soltó Ríos tras cantar A todo pulmón y antes de gritar “¡Viva Palestina libre!” en el primer grito reivindicativo que se pronunció en el escenario de este evento mastodóntico concebido para celebrar la música, sí, pero también para presumir de Andalucía, atraer muchos flashes y generar muchos reels. La alfombra roja dio fe.

Por Camarón, Paco de Lucía, Lola Flores, Rocío Jurado y Enrique Morente

Los nombres de estos artistas, que logran llevar la música en español a lo más alto en uno y otro lado del charco, y de los cinco en torno a cuya discografía se articuló la gala -Camarón, Paco de Lucía, Lola Flores, Rocío Jurado y Enrique Morente- se repetían entre los músicos y famosos invitados cuando se les pedían tres voces andaluzas que no podían faltar en sus particulares playlist: desde Aitana a Jeanette, pasando por Miguel Ángel Muñoz, Ara Malikian o Mafalda Cardenal.

Los hermanos Muñoz, Estopa, confesaron su debilidad por Camarón de quien interpretaron 'Como el agua', en una de las mejores versiones de la noche

Prueba, sin embargo, de la diversidad de la música andaluza y de sus géneros es que recordaban otros tantos, desde Javier Ruibal, para Manuel Carrasco, a Pastora Pavón, para Ángeles Toledano. O a SFDK, uno de los grandes ausentes a quienes quisieron reconocer los hermanos Muñoz, Estopa, “porque la música andaluza no es sólo flamenco”, defendieron a pesar de reconocer su debilidad por Camarón de quien cantaron Como el agua, en una de las mejores versiones del evento.

Los hermanos Muñoz, Estopa, en su homenaje a Camarón. / Fran Santiago & Carlos Álvarez/Getty Images para La Academia Latina de la Grabación

En este sentido, más que un estilo, celebrar la música de Andalucía, argumentaba Vanessa Martín, “es celebrar también nuestra identidad y nuestro carácter”. “Una manera de sentir, una pasión y una forma de transmitir y conectar con el público” que la ex componente de Mecano, Ana Torroja, afirmaba admirar. “El alma andaluza hecha canción”, resumió el conductor del acto, Luis Fonsi.

Aunque en esta noche las referencias de esos orígenes del vídeo del inicio no viajaran demasiado lejos en el tiempo, gracias a los Latin Grammy, Andalucía presumió de la guitarra insuperable de Paco de Lucía que volvió loco a Camilo y le transformó su mirada hacia la música para siempre, como declaraba emocionado el cantante colombiano que confesó haber “fabricado aquí a mis dos bebés, uno en Cádiz y otro en Sevilla”. Una guitarra que sigue presente e influyendo en músicos de todas las generaciones y estilos musicales.

También del eco impío y el carácter visionario de Enrique Morente, cuyo inolvidable Omega, un disco que abrió los límites del cante, fue revisado esta vez por “las voces del flamenco de hoy” como las de su hijo Kiki Morente, Rosario La Tremendita y Ángeles Toledano, con la guitarra de Juan Manuel Cañizares y la música de los Lagartija Nick, quienes alabaron del cantaor granadino “su genio, su talento, su filosofía de vida… Su tesoro más preciado era la libertad y no tuvo miedo para molestar ni ser molestado”.

Alba Flores y Elena y Guillermo Furiase, en el tributo a Lola

Del genio, el carisma y el poderío de Lola Flores, “la que mejor sabía invocar el duende del que hablaba Lorca y celebrar el arte con ese don incomparable”, afirmaron sus nietas Alba Flores y Elena Furiase al presentar su tributo protagonizado por su nieto Guillermo Furiase, que cantó Limosna de amor; Pastora Soler, con el Pena, penita, pena y María Terremoto en un remix de A tu vera y el Lerelé.

De la valentía de Camarón, quien transformó el flamenco en un lenguaje universal e incorporó un sello sin el que no se entendería hoy la música. De todo su repertorio Yerai Cortés tocó la Nana del Caballo Grande y el onubense Arcángel el Romance del amargo y La leyenda del tiempo.

Y de la fuerza inagotable de Rocío Jurado, “una artista total, cuya voz inmensa trascendió géneros y fronteras y cuyos éxitos se convirtieron en referentes de la música española”, se acordaron Ana Torroja (Como una ola) y Judeline (Lo siento mi amor).

Para cantarle al hoy y al mañana pasaron también por el escenario artistas como Leiva y Rozalén, Camilo o Joaquina y otros andaluces practicantes como Vanessa Martín, India Martínez, David Bisbal -que revivió éxitos como Bulería y Ave María- o el entregadísimo Manuel Carrasco, que levantó a los espectadores con Pueblo salvaje y los recogió después cuando se acompañó a solas con su guitarra por bulerías para “pedir humanidad” y clamar a los políticos que hagan algo por el pueblo palestino. “No tengo grammy latinos, pero busco la palabra exacta para que te perree el alma y te baile el corazón”, tarareó entre gritos de guapo y peticiones de otra, reflejando así que Andalucía, y su legado cultural, viene también de un pueblo herido. Como reflejó en la letra del pasodoble de Carnaval Soy afortunado.

La fiesta acabó como terminan muchas noches, con ese himno que pone a tono siempre y que universalizó Raphael: 'Mi gran noche'

En cualquier caso, ya sea de forma más periférica o más directa, como en el bloque flamenco que protagonizó Antonio Rey, Latin Grammy al Mejor Álbum Flamenco el pasado año, Carmen Linares y Niña Pastori, esta gala de los Latin Grammy se llenó de poderío jondo y de talento andaluz, principalmente femenino, aunque fueran sólo dos las mujeres recordadas entre la decena de homenajeadas.

La fiesta acabó como terminan muchas noches, con ese himno que pone a tono siempre y que universalizó Raphael: Mi gran noche, en las voces de Vanessa Martin, Rozalen y Ana Torroja. "¿Qué pasará?, ¿Qué misterio habrá?, Puede ser mi gran noche". Sea.