'San Pedro Penitente', una joya pintada por Murillo en el limbo: ¿de la Fundación Focus al Bellas Artes?

¿Será el Museo Bellas Artes de Sevilla la casa permanente del San Pedro Penintente de Murillo? La petición, además de formulada por el mundo académico, ha sido hecha formalmente, por carta, por la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para que ingrese en la colección del museo sevillano si se resuelve a favor del Estado el litigio abierto en la actualidad con la propiedad a cuenta de la deuda con la Seguridad Social.

Según todas las fuentes con las que ha hablado este periódico, esa decisión todavía no está tomada. Mientras, las razones y argumentos a favor del Bellas Artes se acumulan. La Junta ha querido ponerlas todas juntas en una misiva al titular del Ministerio con el que hay una sintonía evidente. A primeros de julio del año pasado, el ministro vino a Sevilla para anunciar formalmente que en los próximos meses se licitaría el contrato para la redacción del proyecto de ampliación del museo.

Se puede decir que este cuadro sigue manteniendo hoy, 350 años después de haber sido pintado, la vida azarosa que ha marcado su historia desde que fue pintado por Bartolomé Esteban Murillo por encargo de Justino de Neve, canónigo de la Catedral de Sevilla, amigo y mentor del artista. La obra, legada por Neve en 1685 al Hospital de los Venerables, se expuso en su iglesia hasta 1810. Durante la Guerra de la Independencia, las tropas napoleónicas, lideradas por el mariscal Soult, expoliaron Sevilla y se llevaron esta obra y tantísimas otras a París.

Tras la muerte de Soult en 1851, sus herederos vendieron los cuadros y empezó la diáspora de cuadros del Barroco por medio mundo. En concreto, este murillo pasó a colecciones privadas, primero al coleccionista Charles Townsend y luego a un iraní en la Isla de Man. Permaneció perdido hasta que Gabriele Finaldi lo localizó en 2011 para exponerlo en la muestra Murillo y Justino de Neve, que comisarió precisamente en Los Venerables.

Entonces, una Abengoa aparentemente boyante, lo adquirió por seis millones de euros y lo cedió a la Fundación Focus-Abengoa, retornándolo al Hospital de los Venerables tras su restauración en el Museo del Prado, en una intervención donde recuperó su luminosidad y esa aura que hace de este cuadro un lienzo superior: el arrepentimiento, la confesión y la penitencia, todo se conjuga en la mirada de San Pedro en lágrimas.

Actualmente, el cuadro forma parte de los activos presentados ante la Seguridad Social por Abengoa para saldar la deuda contraída por la multinacional tras su quiebra. De hecho, intentó su subasta pero no fue posible. Hasta este verano, ha formado parte de la exposición permanente de la Fundación Focus (que a raíz de la crisis fue adquirida por la Fundación Loyola y ha pasado a ser rebautizada como Focus Loyola). Y desde julio, está embalado sin más en una sala del Ayuntamiento de Sevilla.

Una vez concluida la etapa de la Fundación Focus en el antiguo Hospital de los Venerables, el cuadro espera paciente que sea expuesto, junto con el resto de cuadros de esta colección, en el Ayuntamiento mientras se termina la obra del antiguo convento San Hermenegildo, que ya ha sido formalmente cedida como sede a Focus. Fuentes municipales consultadas por este periódico informan que esa exposición, "todavía no tiene fecha", porque el contrato para la seguridad "se está demorando más de la cuenta".

¿Qué hace un cuadro de esta dimensión e importancia embalado sin más? Así se lo pregunta Benito Navarrete, uno de los académicos que con más ahínco ha defendido que el cuadro se integre en la colección del Bellas Artes. "Ha llegado la hora de la verdad: la ministra María Jesús Montero tiene en sus manos junto a Ernest Urtasun y la Junta de Calificación y Exportación que las Lágrimas de San Pedro de Murillo acaben en el Museo de Bellas Artes de Sevilla".