Arte
Artistas internacionales trabajarán al aire libre: este pueblo de Sevilla acoge un certamen de escultura único
Se hospedarán dos semanas en Gilena, donde esculpirán tres bloques de piedra hasta obtener una obra de arte, a la vista de los ciudadanos
La localidad sevillana de Gilena se prepara para convertirse, un año más, en el epicentro de la escultura internacional en piedra. Del 14 al 27 de septiembre, el Arqueódromo Campo de Marte de la Colección Museográfica de Gilena acogerá la VII Edición Bienal del Simposio Internacional de Escultura de Andalucía Artifex'25, un certamen al aire libre que reunirá a talentos de Estonia y España.
Tres escultores de renombre internacional han sido los elegidos, entre 79 aspirantes de 35 países diferentes, para participar en esta prestigiosa cita. Los artistas seleccionados son Grekov Kirill (Estonia), Josep Manuel Juan Moraleda (España) y Toño Gutiérrez Sanz (España). La simple selección supone una bonificación de 2.000 euros en concepto de premio.
Durante dos intensas semanas, los escultores se hospedarán en Gilena y trabajarán a la vista del público, transformando tres imponentes bloques de piedra caliza en auténticas obras de arte.
Piedra caliza de Gilena: Un tesoro milenario
La elección de Gilena como sede no es casual. La piedra caliza de la localidad es mundialmente reconocida por su calidad, equiparable a la famosa de Apulia en Italia, siendo idónea para la creación escultórica. Ejemplos históricos como la fachada del Palacio de San Telmo de Sevilla, los pináculos de su Catedral o el Monumento a las Cortes de Cádiz, dan fe de la excelencia de este material extraído de la Sierra de Gilena.
Legado artístico para Gilena
Una vez finalizadas las obras, el 27 de septiembre se hará público el fallo del jurado. La escultura seleccionada pasará a engrosar los fondos de la colección estable de la Colección Museográfica de Gilena, oficialmente reconocida por la Consejería de Cultura desde 2010. Las dos obras restantes se integrarán en el paisaje urbano de Gilena, enriqueciendo el patrimonio artístico del municipio y dejando un legado tangible del simposio.
Artifex’25 cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Sevilla y la colaboración de la Asociación Amigos del Museo Yilyana, reafirmando el compromiso con la cultura y el arte en la provincia.
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será 'permanente' y no se podrán vender en el mercado libre
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- El tranvibús al Duque estará en julio: 10 meses de cortes de tráfico que empiezan en la Campana y José Laguillo
- Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
- Una turista cubana, 'enamorada' de los sevillanos tras su visita a la ciudad: 'Nos han ayudado como si fuéramos familia
- El centro comercial de Entrenúcleos abre sus puertas en 15 días: dará servicio a 100.000 clientes en el nuevo barrio
- Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
- Diego Llorente: 'Pellegrini aporta la tranquilidad necesaria en un Betis muy pasional, es el entrenador ideal