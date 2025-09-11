Artistas internacionales trabajarán al aire libre: este pueblo de Sevilla acoge un certamen de escultura único

La localidad sevillana de Gilena se prepara para convertirse, un año más, en el epicentro de la escultura internacional en piedra. Del 14 al 27 de septiembre, el Arqueódromo Campo de Marte de la Colección Museográfica de Gilena acogerá la VII Edición Bienal del Simposio Internacional de Escultura de Andalucía Artifex'25, un certamen al aire libre que reunirá a talentos de Estonia y España.

Tres escultores de renombre internacional han sido los elegidos, entre 79 aspirantes de 35 países diferentes, para participar en esta prestigiosa cita. Los artistas seleccionados son Grekov Kirill (Estonia), Josep Manuel Juan Moraleda (España) y Toño Gutiérrez Sanz (España). La simple selección supone una bonificación de 2.000 euros en concepto de premio.

Durante dos intensas semanas, los escultores se hospedarán en Gilena y trabajarán a la vista del público, transformando tres imponentes bloques de piedra caliza en auténticas obras de arte.

Piedra caliza de Gilena: Un tesoro milenario

La elección de Gilena como sede no es casual. La piedra caliza de la localidad es mundialmente reconocida por su calidad, equiparable a la famosa de Apulia en Italia, siendo idónea para la creación escultórica. Ejemplos históricos como la fachada del Palacio de San Telmo de Sevilla, los pináculos de su Catedral o el Monumento a las Cortes de Cádiz, dan fe de la excelencia de este material extraído de la Sierra de Gilena.

Legado artístico para Gilena

Una vez finalizadas las obras, el 27 de septiembre se hará público el fallo del jurado. La escultura seleccionada pasará a engrosar los fondos de la colección estable de la Colección Museográfica de Gilena, oficialmente reconocida por la Consejería de Cultura desde 2010. Las dos obras restantes se integrarán en el paisaje urbano de Gilena, enriqueciendo el patrimonio artístico del municipio y dejando un legado tangible del simposio.

Artifex’25 cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Sevilla y la colaboración de la Asociación Amigos del Museo Yilyana, reafirmando el compromiso con la cultura y el arte en la provincia.