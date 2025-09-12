EVENTOS
Cádiz se convierte en capital del audiovisual andaluz en el marco del South International Series Festival
La mesa redonda “Cádiz, con la Industria Audiovisual”, organizada por El Correo de Andalucía, tendrá lugar el próximo lunes 15 de septiembre en la Fundación Cajasol con entrada libre hasta completar aforo
El próximo 15 de septiembre, Cádiz acogerá “Cádiz, con la Industria Audiovisual”, una mesa redonda organizada por El Correo de Andalucía, del grupo Prensa Ibérica, en el marco del South International Series Festival (SISF). La cita se celebrará en la Azotea de la Fundación Cajasol de Cádiz (Plaza de San Antonio, 13) de 18:30 a 20:00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, lo que permitirá al público general asistir a un encuentro con protagonistas clave del sector audiovisual andaluz.
El coloquio pondrá sobre la mesa los grandes retos de la industria audiovisual en Andalucía. Se hablará del auge de la comunidad como escenario de rodajes internacionales, de la influencia de las series y plataformas en la producción local, de las oportunidades para que el talento joven pueda crecer sin necesidad de emigrar a Madrid o Barcelona y de la importancia de construir una narrativa propia que evite clichés y estereotipos.
¿Qué necesita Andalucía para consolidarse como una potencia audiovisual?
Una mesa con voces de referencia
La mesa redonda estará moderada por Patricia Godino, subdirectora de El Correo de Andalucía, y contará con la participación de Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission, Alfonso Sánchez, director, actor y guionista, Jaime Alonso, responsable de programación e industria del South International Series Festival y Lupe Mateo, premio a la Mejor Interpretación Femenina Revelación en los III Premios Carmen del Cine Andaluz por “El Amor de Andrea”, año 2024.
Además, el acto será inaugurado por José Manuel Cossi, primer teniente de alcalde de Cádiz y coordinador municipal del SISF.
Una ocasión perfecta para escuchar, aprender y compartir de cerca con grandes referentes de la industria cultural de Andalucía.
