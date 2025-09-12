En las entrañas del CNI: el South Festival se abre con una serie sobre el servicio secreto que sale de las sombras por primera vez

¿Cómo funciona el CNI? Pocos pueden responder con solvencia esta pregunta sobre la agencia nacional de inteligencia que ha marcado algunos de los episodios más relevantes de la historia reciente de nuestro país, desde la investigación del 23F (entonces era el CESID), al 11M, el caso Pegasus o varios episodios de escuchas ilegales y, sin embargo, nunca ha cruzado la barrera de la pantalla. Hay infinidad de películas sobre la CIA, el MI5 o el Mosad, pero no sobre el Centro Nacional de Inteligencia. El CNI es un misterio en sí mismo.

De ahí el interés que ya de partida despierta El Centro, la nueva apuesta de Movistar Plus+ presentada este viernes en Cádiz en la primera jornada del South International Series Festival, que se celebra hasta el próximo miércoles en Cádiz y al que llega a la dirección Carles Montiel. Al público general llegará el próximo 9 de octubre de 2025, convirtiéndose en un punto de inflexión para la ficción española sobre servicios de inteligencia ya que se trata de la primera vez que el CNI sale de las sombras para convertirse en protagonista.

Creada por David Moreno y dirigida por David Ulloa, esta serie de seis episodios de alrededor de 50 minutos cada uno combina thriller, intriga internacional y la vertiente en clave personal -la vida sacrificada por el trabajo, las dudas y las sombras- de la que beben todas las tramas. La trama parte de un asesinato que acaba destapando una operación internacional de los servicios de inteligencia rusos. El CNI entra rápidamente en una carrera contrarreloj para detener la amenaza, mientras busca a un topo dentro de sus propias filas.

Rodado en múltiples localizaciones, con intención de cruzar fronteras narrativas y atraer tanto al público nacional como internacional, una de las claves del proyecto, según los responsables, ha sido la colaboración con el propio CNI. No se trata de una ficción desinformada: se ha buscado verosimilitud y detalles fieles para alejarse de los clichés de espías a lo James Bond. El equipo ha tenido acceso a personas reales, información técnica, y se ha esforzado por mostrar no sólo la acción, sino el día a día, los sacrificios, la presión moral y profesional que viven quienes trabajan en la inteligencia. La producción está en manos de Movistar Plus+ junto a Fonte Films.

Una escena de 'El Centro', con Juan Diego Botto y Tristán Ulloa en los papeles protagonistas. / Fonte Films

El reparto es coral y potente encabezado por Juan Diego Botto como un oficial del CNI y Tristán Ulloa, un analista brillante de fuerte carácter. Completa el reparto Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, David Lorente, Nacho Sánchez. Clara Segura interpreta a Aitana, la jefaza del CNI; Elisabet Casanovas da vida a una becaria, papel que sorprende al elevarse rápidamente en importancia en la trama y Elena Martín Gimeno interpreta a una periodista con un peso decisivo en la trama.