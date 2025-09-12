En jet privado y por primera vez ante la prensa tras años oculto: José Luis Moreno reaparece en Cádiz

José Luis Moreno llegó este viernes en jet privado a Jerez de la Frontera para desplazarse después a Cádiz. "Cualquier persona vendría en AVE, él no, él llega en jet privado, así es el personaje", cuentan estos días desde la capital gaditana. Después de cinco años alejado de las cámaras, Moreno regresa con el ánimo en pie y con la misma extravagancia con la que se le recuerda en el imaginario colectivo. La última noticia que se tenía hasta ahora del ventrílocuo y productor de Aquí no hay quien viva es del pasado marzo: una jueza condenó al empresario a devolver 35 millones a su socio en la producción de una serie. En concreto, un juzgado de Madrid estimó la demanda del empresario argentino Alejandro G. Roemmers contra el padre de Monchito y Macario por incumplimiento de contrato en una producción sobre la vida de San Francisco de Asís que no llegó a ver la luz.

José Luis Moreno reaparece en Cádiz en un jet privado. / El Correo

Antes, en 2021, Moreno fue detenido en el marco de la operación Titella, acusado de liderar una presunta trama de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal que habría defraudado decenas de millones de euros a entidades financieras. La Guardia Civil y la Audiencia Nacional lo sitúan como cabecilla de una presunta macroestafa financiera y blanqueo internacional que habría conseguido más de 50 millones de euros mediante sociedades pantalla en España, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. Moreno fue detenido y pasó varios días en prisión preventiva antes de salir bajo fianza.

Y muchgo antes, en 2007, sufrió un violento asalto en su chalet cuando varios encapuchados lo golpearon brutalmente al negarse a abrir sus cajas fuertes, resultando hospitalizado con graves lesiones. Su salida de la clínica Ruber Internacional y la serie de entrevistas que concedió después fue, como casi todo lo que lleva su sello en televisión, un espectáculo.

Además, si se bichea en la hemeroteca salen a flote causas abiertas por presuntos delitos fiscales, estafas a proveedores y deudas millonarias con bancos y trabajadores, así como múltiples encontronazos con figuras de la televisión con las que tuvo trato, de Yolanda Ramos a Sandra Barneda.

En la biografía pública, se lee que es hijo de un importante creador de marionetas, Natalio Rodríguez López Talio, que en los 70 se hizo célebra con un programa para niños en TVE y también que de joven llegó a alcanzar cierta notoriedad como cantante de ópera. No en vano, la voz ha sido su herramienta de trabajo.

Pero, ¿quién es José Luis Moreno?, ¿cómo cuenta él su vida? Este es el punto de partida de Toma, Moreno, la docuserie en la que el controvertido mito televisivo, padre de programas icónicos de la España de antes, como Noche de Fiesta, repasa los hitos de su novelesca peripecia vital. Producida por Womack Studios y La Goota Enterteiment, ha sido el propio productor el que presentará este proyecto este sábado en Cádiz en el marco del South International Series Festival como uno de los platos fuertes de la programación, quizás no tanto por la calidad, que está por ver, sino por el morbo que despierta este personaje peliagudo del que corren mil y una historias.