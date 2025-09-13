Itálica ajusta su plan de prevención tras el incendio de agosto

El director del Conjunto Arqueológico de Itálica, Daniel González, ha señalado que, tras el incendio ocurrido el pasado mes de agosto en este espacio monumental ubicado en Santiponce, se ha "perfilado" el plan de prevención de incendios para "ajustar" sus directrices y mejorar así la capacidad de respuesta ante posibles emergencias. Además, ha indicado que "realmente no se produjo ningún daño sobre el patrimonio arqueológico, ya que la combustión fue rápida y con bajo poder calorífico".

En una entrevista concedida a Europa Press, ha explicado que los daños se limitaron a una zona de pastizal y parte del arbolado perimetral, y ha insistido en que, debido a las características de ese pasto, poco profundo y de combustión rápida, "el conjunto no ha sufrido ningún tipo de afección, ni estructural, ni estética, por el fuego".

Asimismo, ha precisado que la zona afectada fue "el frente sur, un área donde prácticamente no hay restos arqueológicos", y ha añadido que "en el momento de la extinción, más allá del tiznado superficial, no se registraron otras incidencias".

Al hilo de lo anterior, ha explicado que el Plan de Autoprotección establece las estrategias a seguir en caso de incidentes, como el incendio ocurrido en Itálica el pasado 8 de agosto. Este plan define todas las acciones necesarias para evacuar el recinto en caso de que haya público presente, aunque en esta ocasión no fue necesario, ya que el incendio se inició fuera del horario de apertura.

Tras detectarse el incendio durante la tarde del citado día, González ha explicado que el personal de vigilancia del Conjunto Arqueológico alertó a la Policía Local y al Ayuntamiento de Santiponce sobre el conato de incendio. A través del Consistorio y en contacto directo con los Bomberos de la provincia, se activó el procedimiento que permitió controlar los primeros indicios del fuego.

No obstante, González ha señalado que "los planes siempre permiten mejoras" y que, a partir del análisis de cómo se desarrollaron las actuaciones durante el incendio, "en este caso concreto estamos realizando nuevas modificaciones en el plan preventivo". Entre esas mejoras, ha mencionado la ampliación de las zonas de cortafuegos perimetrales, la adecuación de caminos y otros espacios para facilitar el tránsito de los servicios de extinción, así como el inicio de estudios dirigidos a la recuperación paisajística del entorno, especialmente en lo que respecta al arbolado.

En cuanto al pasto, Daniel González ha explicado que su regeneración es "espontánea y rápida", y que "de hecho, ya están brotando zonas verdes en el área afectada".

Investigación de las causas

El Seprona de la Guardia Civil investiga las causas del incendio en el Conjunto Arqueológico de Santiponce, sin descartar que pudiera haber sido provocado. Mientras tanto, se evalúan los daños en la vegetación, especialmente en los olivos, considerados muy resistentes al fuego. Aunque presentan un aspecto quemado, muchos ya muestran signos de rebrote. Una empresa especializada estudia cada ejemplar para determinar su estado y, en uno o dos meses, se procederá a sanearlos y eliminar las partes secas para favorecer su recuperación.