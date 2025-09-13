La oportunidad de un festival de ópera en Sevilla: estos son los espectáculos imprescindibles

Sevilla cerró su pasada temporada lírica con Carmen, mientras inaugurará la presente con Don Giovanni, dos de las más famosas óperas de entre las más de 150 directa o indirectamente inspiradas en nuestra ciudad. Y en medio, un nuevo festival impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, que relevará a la Bienal los años alternos en los que ésta no se celebre.

Una cita que nace con vocación humilde, aunque confiamos irá creciendo en sucesivas ediciones. Se presenta además en formato transversal, aprovechando espacios emblemáticos de la ciudad y la programación que previamente han diseñado algunos de sus agentes culturales, como el propio Maestranza, el Espacio Turina o el conjunto Zahir Ensemble.

Carmen será objeto de varios de los espectáculos programados, como inspiración para alternativas jazzísticas o como objeto de influencias y tendencias, mientras Accademia del Piacere nos sumergirá en la música teatral española e italiana del barroco en progresión cronológica. Es lo contrario, la ópera de César Camarero que ya pudimos disfrutar hace cuatro años en el Maestranza con los mismos actores y actrices invidentes, nos invita a una experiencia sensorial a oscuras. Son parte de los 13 eventos programados, de los que ofrecemos una selección.

Ópera contemporánea de la mano de Cocteau y Glass

Philip Glass compuso Les enfants terribles como una ópera-ballet a partir de la novela de Jean Cocteau. El autor de óperas como Akenatón o Einstein en la playa cerró así una trilogía integrada por otros títulos del poeta francés, Orfeo y La bella y la bestia, que pudo disfrutarse en Sevilla en 1994. Juan García y Zahir Ensemble, que hace años puso en escena otra ópera de Glass, El hundimiento de la Casa Usher, se encargan de este proyecto con escenografía del también sevillano Juan Ruesga.

Este melodrama sentimental en torno a la eterna adolescencia contará con la coreografía de inspiración flamenca de la chilena Florencia Oz, en lugar de la original de Susan Marshall. Se podrá disfrutar los días 25 de septiembre, 2 y 5 de octubre en la Real Fábrica de Artillería.

Homenaje al tenor y compositor sevillano Manuel García

Este sevillano universal estará presente en este primer festival con su ópera Il califfo di Bagdad, un romance lírico escrito en 1813, con ese gusto oriental de la época y el estilo inconfundible de la ópera bufa, que ha sido grabado por Christophe Rousset y sus Talens Lyriques. Se representará los días 26 y 27 de septiembre en el Patio de la Montería del Alcázar, con producción del propio festival y también Ruesga como responsable escénico. Cuenta además con la dirección de Alessandro D’Agostini, las voces de Leonor Bonilla y Juan de Dios Mateos, la ROSS y el Joven Coro de Andalucía.

Cartel de Festival de Ópera de Sevilla 2025, obra de la artista Ana Barriga. / Ana Barriga

De García se representará también, los días 28 a 30 de septiembre, otro enredo cómico y sentimental, Quien porfía mucho alcanza, en esta ocasión con la participación en la producción de Ópera Garage y la intervención del Cuarteto Palatín. La cita será, respectivamente en el Palacio de las Dueñas, la Casa Salinas y el Hospital de la Caridad.

Madrigales de Monteverdi acompañando al Combattimento

Joan Anton Rechi es el encargado de la dramaturgia y la dirección escénica de un espectáculo que ensambla una serie de madrigales monteverdianos en torno a la escena operística Il combattimento di Tancredi e Clorinda. Con Juan Ruesga también a cargo de la escenografía y la dirección musical de Fausto Nardi al frente de una producción del Festival de Peralada, la Barroca de Sevilla y el tenor sevillano Francisco Fernández Rueda se encargarán, el 1 y 3 de octubre, de ilustrar como un combate de boxeo lo que no es sino el eterno misterio y las contradicciones del amor, hoy como hace cuatrocientos años.

'Don Giovanni' regresa al Maestranza

Las andanzas del famoso burlador vuelven al Maestranza, abriendo su temporada lírica. La música de Mozart volverá así a cautivar nuestros oídos, esta vez bajo la producción de la Ópera de Colonia, a partir del 4 de octubre y a lo largo de cinco representaciones que contarán con un doble reparto en el que destacan las voces de Alessio Arduini, barítono a quien ya vimos en Las bodas de Fígaro de 2022, y la soprano Marina Monzó. Iván López Reynoso dirigirá tres de las funciones, mientras Cecilia Ligorio se encargará de la dirección escénica.

Otra perspectiva del mito donjuanesco

Alberto Iglesias, autor de tantas bandas sonoras de Almodóvar y Medem, y cuatro veces nominado al Oscar, se encarga en esta ocasión del libreto de Don Juan no existe, una pieza de Helena Cánovas que llegará en coproducción del Festival de Peralada, el Teatro Real, el Liceo, el Maestranza y el Festival de Ópera de Sevilla, y que se representará el 7 y 9 de octubre en Artillería.

Se trata de una deconstrucción del personaje a partir de las visiones que de él tienen una mujer de principios del siglo XX y otra contemporánea, con intención de reivindicar a todas esas mujeres creativas silenciadas por su género. Destaca la presencia de Sachika Ito, soprano japonesa afincada en Sevilla, y de la directora musical venezolana Jhoanna Sierralta, así como del cuarteto polaco Royal String y los saxos y la percusión de los utreranos Proyecto Lorca.

Una voz potente y con personalidad

El regreso a nuestra ciudad de Vivica Genaux constituye una cita ineludible para la afición. Será de nuevo en el Espacio Turina el 28 de este mes para ofrecer una selección de sonatas y cantatas de Domenico Scarlatti, tan ligado a la corte de Felipe V de España, cuyas composiciones fueron interpretadas a menudo por el mítico Farinelli. La voz rutilante e inconfundible de la mezzo estadounidense recreará este repertorio con el buen gusto y la fuerza que le caracteriza, mientras el clavicembalista esloveno Egon Mihajlovic se hará cargo de la dirección musical, acompañado por Carles Blanch a la tiorba y Rami Alqhai a la viola da gamba.

El arte del castrato