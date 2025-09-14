Lola Índigo se despide temporalmente tras siete años sin frenos: “Necesito parar”

La cantante Lola Índigo anunció anoche, durante un concierto en el festival Coca-Cola Music Experience, que va a tomarse un descanso: "Lo necesito, llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente", dijo ante sus seguidores.

"Esto es el sueño de mi vida y para estar aquí como dios manda necesito un break", agregó desde el escenario del espacio Iberdrola Music, en Madrid, donde cerró la edición del 15 aniversario de este festival.

"Ha sido un año chungo de cojones y se han complicado muchas cosas pero al final todo se soluciona", afirmó la cantante, salida del programa televisivo 'Operación Triunfo 2017' y que ha publicado este año su cuarto disco de estudio, 'Nave dragón'.

Índigo ha dado tres grandes conciertos en España, en el Riyah Metropolitano de Madrid el pasado 14 de junio, en el estadio La Cartuja de Sevilla el 21 de junio y en el Estadi Olimpic Lluis Companys de Barcelona el 10 de julio.

También tiene previsto actuar en Buenos Aires el 2 de octubre y solo un día después en Santiago de Chile. En su página web indica que hay "más fechas por anunciar" de la gira.

El concierto de Madrid iba a celebrarse inicialmente en el Santiago Bernabéu pero la disputa con los vecinos a causa del ruido obligó a reubicarlo en el Metropolitano.