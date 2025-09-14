¿Puede una madre ejemplar dejar de serlo?: Diane Kruger "sólo" quiere interpretar a mujeres reales

A estas alturas de las carrera de Diane Kruger (Algermissen, Alemania, 1976), la hermosa Helena de Esparta en Troya, la actriz alemana que colaboró con los aliados en Maltidos Bastardos, la ex modelo alemana que dio el salto al cine con La playa, sólo le interesan "las mujeres reales, aquellas alejadas de estereotipos, como la mía o la de mis amigas", ha confesado ante los medios este domingo en en el marco del South International Series Festival. Por eso cuando le llegó la oportunidad de encabezar el reparto de Pequeños desastres aceptó sin dudarlo, a pesar de que fuera, ha confesado, "un guión desafiante", no por inimaginable, sino más bien, por todo lo contrario: la realidad de las mujeres que permanece latente y nunca o casi nunca sale a la luz o se cuenta en público.

La serie se centra en la larga amistad entre Jess (Diane Kruger), Liz (Jo Joyneir), Mel (Emily Taaffe) y Charlotte (Shelley Conn), cuatro mujeres embarazadas que se conocen en una clase de preparación al parto que se han apoyado durante todo el embarazo. Ese plácido contexto salta por los aires cuanod Jess, una madre ama de casa aparentemente perfecta, lleva a su hija al hospital con una herida en la cabeza que no cuadra. Su íntima amiga, médica de urgencias, Liz, debe tomar la decisión de llamar a los servicios sociales.

Diane Kruger junto a Sarah Vaugh, autora de la novela en la que se basa la miniserie que estrenará HBO Max en España en octubre. / Reyna / South Festival

Este es el punto de partida del primer capítulo de esta miniserie de Roughcut Television para HBO Max, que se estrenó este sábado por la noche en el Gran Teatro Falla, en la que es una de las apuestas más fuertes de un certamen que, con tres años de vida, ha ocupado un más que notable papel en el calendario de festivales.

Basada en la novela de la superventas Sarah Vaugh (Anatomía de un escándalo), Pequeños desastres es un complejo thriller psicológico, con el misterio como eje que pone encima de la mesa todas eso que ocurre cuando alrededor de la maternidad: la culpa, la responsabilidad, la apariencia... "La maternidad es un periodo muy difícil, en el sentido en el que muestras lo peor y lo mejor de ti. Te conviertes en madre, en esposa, en cuidadora. Hay mucha presión sobre las mujeres, sobre las expectativas de cómo debes criar a tus hijos, de cómo debes segur manteniendo tu cuerpo...", ha explicado en una rueda de prensa Kruger, ex modelo, madre de una niña y actualmente pareja de Norman Reedus, protragonista de The Walking Dead, que estos días también está de promoción en Cádiz. "Parece que por vivir en una buena casa, tener tres hijos y llevar una vida aparentemente fácil una no tiene derecho a quejarse ni a mostrarse vulnerable".

HBO Max estrenará Pequeños desastres este mes de octubre en España.