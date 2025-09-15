El cerrojazo de la Verja de Gibraltar salta a la ficción: Canal Sur regresa a las series con un thriller dirigido por Alexis Morante

Quedan apenas unos meses para que la Verja de Gibraltar se derribe. Con el acuerdo alcanzado el pasado julio entre el gobierno de Reino Unido, la Comisión Europea y el gobierno de España, se pone fin a la última frontera terrestre en Europa continental y se da por finalizado el complejo encaje de la colonia británica en el espacio Schenguen. Por eso es más oportuno que nunca echar la vista atrás y recordar el tiempo en que esa verja tuvo el candado echado y reinó la incomunicación, la tensión diplomática y el odio entre territorios hermanos. Fue el 8 de junio de 1869 cuando el general Franco ordenó el cierre de la frontera y con ello escribió uno de los capítulos más dolorosos para las familias del Campo de Gibraltar, al dejar rotas a miles de familias de gibraltareños y españoles de la zona. Todavía quedan testigos vivos de aquel tiempo, pero nunca antes se ha llevado este capítulo de nuestra historia a la ficción que recree ese fondo, con el contrabando como forma de vida para muchos vecinos, marcado por la modernidad que aportaba Inglaterra en sus modos de vida en contraste con la España en blanco y negro de la dictadura.

Este es el punto de partida de La Roca, la nueva apuesta de Canal Sur Televisión por las series que llevará el sello en la dirección del algecireño Alexis Morante y supone el regreso de la televisión pública a la producción de series de ficción, tras años prácticamente en blanco desde las históricas Arrayán y Plaza Nueva.

El proyecto se ha presentado este lunes en el marco del South International Series Festival, precisamente donde nació. Así lo ha recordado la productora Teresa Segura. En la edición 2024, este proyecto se impuso entre otros en la sección South Boost, un espacio del festival para la presentación de embriones de series de televisión. "Recibimos un respaldo muy grande del jurado, que creyó en nuestra historia y aquí estamos", ha contado.

Con el respaldo de la RTVA y de Womack para la puesta en marcha, la serie ideada por Different Enterteiment S.L. apenas está empezando a colocar los pilares (no hay fecha de estreno, ni cásting cerrado) pero se respira ilusión y ganas sobre la base de una buena idea. De partida, contará con Rocío Sepúlveda, Raúl Mancilla como guionistas, tarea en la que también participará Raúl Santos, director del documental La Roca, presentado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2011 y que ha servido a los líderes de esta propuesta como base documental. El formato previsto es el de un thriller histórico con una primera temporada de seis capítulos, de 45 minutos. De hecho, como buena intriga, parte con el descubrimiento del cadáver de la hija de un guardia civil de la zona en Main Street, el centro neurálgico de la vida del Peñón.

Para Isabel Cabrera, directora adjunta de la RTVA, arropada por Leonardo Sardiña, responsable del departamento de cine de la RTVA, el regreso de Canal Sur a la producción de series "era uno de los grandes reclamos del sector". "Nos los pedían de manera insistente y hemos querido volver a lo grande, con un proyecto ambicioso, que dado el interés y la naturaleza del tema tiene proyección internacional", ha explicado.

Morante ha insistido también en esta idea. "No queremos contar Gibraltar desde el punto de vista de España, queremos los dos puntos de vista, de ahí que contemos también respaldando el proyecto y en el guión por el británico Ronan Bennent (Enemigos públicos, Tierra de mafiosos)". "Todo el mundo conoce la historia del Muro de Berlín, pero no se conoce que aquí hubo un muro de Berlín en el sur de España, que dejó miles de familias rotas durante años y que fue y es una gran historia", ha explicado el director de ¿Es el enemigo? La historia de Gila, El universo de Oliver y de varios documentales sobre las primeras figuras de la música española.