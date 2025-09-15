Don Giovanni regresa al Maestranza tras once años de ausencia

Ver a Don Juan en el mes de octubre ya es toda una tradición instaurada en nuestra ciudad. Es por ello, que el Teatro de la Maestranza arranca su temporada de lírica con "la ópera de óperas".

El Teatro de la Maestranza acogerá en octubre el regreso de Don Giovanni de Mozart, tras once años de ausencia en Sevilla, dentro del I Festival de Ópera de la ciudad. El estreno será el sábado 4, con funciones adicionales los días 8, 10, 11 y 12, y contará con doble reparto. Además, se ha programado un preestreno exclusivo para jóvenes el jueves 2 de octubre a las 20:00 h, con entradas a 10 euros disponibles desde el 15 de septiembre en taquilla y web, previa acreditación de edad con DNI.

El mito eterno de Don Juan

El espectador se adentrará en la leyenda de Don Juan, figura mítica del seductor incorregible que reta las normas sociales y religiosas de su tiempo. Drama, comedia y elementos sobrenaturales se entrelazan en una trama marcada por los engaños y traiciones del protagonista, que lo arrastran hacia un destino inevitable.

Un elenco internacional de primer nivel

Parte del elenco junto con Cecilia Ligorio durante los ensayos previos / Guillermo Mendo

Con un doble reparto formado por 16 cantantes de primer nivel, entre los que se encuentra la soprano rusa Ekaterina Bakanova, nombrada Embajadora de la Cultura Italiana en el Mundo, que debuta en el Maestranza tras triunfar en Barcelona, Madrid, Oviedo y Peralada. Así como Alessio Arduini, Jan Antem, Bryndís Guðjónsdóttir, Marco Ciaponi, Pablo Martínez, George Andguladze, Luis López, Julie Boulianne, Karen Gardeazabal, David Menéndez, Emmanuel Franco, Marina Monzó, Montserrat Seró, Ricardo Seguel y Yoshihiko Miyashita.

La producción contará también con una doble dirección musical a cargo de Iván López-Reynoso y de Mariano García Valladares, dirigiendo a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y al Coro Teatro de la Maestranza.

La mirada escénica de Cecilia Ligorio

Cecilia Ligorio, con su producción estrenada en la Ópera de Colonia, pone de relieve la identidad esquiva del protagonista, vencido solo por las fuerzas del Más Allá, y la dignidad de las mujeres que cruzaron su camino. Figuras que, aunque presentes en su célebre catálogo, jamás experimentaron amor mutuo con el conquistador.

La directora de escena Cecilia Ligorio durante los ensayos previos al estreno de octubre / Guillermo Mendo

En pleno proceso de ensayos, Ligorio ha destacado que esta es “la primera vez que trae una ópera a España” y ha subrayado el privilegio que supone inaugurar la primera edición de un festival que, en sus palabras, es “la fiesta de la ópera”, por la repercusión que tiene entre el público.

Creo que Mozart fue un gran feminista. Para su tiempo, tenía una visión sorprendentemente intrigante de las mujeres. En esta ópera nos encontramos con tres muy distintas, la mujer madura, la mujer abandonada y la mujer muy joven. Lo fascinante es descubrir cómo estas tres figuras se entrelazan dentro de la trama. Cecilia Ligorio — Directora de escena de Don Giovanni

El recorrido artístico de Cecilia Ligorio

Nacida en Verona, Italia, Cecilia Ligorio es una artista polifacética cuyos intereses abarcan desde la interpretación lingüística hasta la dirección escénica y la dramaturgia. Su talento y versatilidad le han abierto en pocos años las puertas de teatros y festivales internacionales, como el Teatro La Fenice de Venecia, el Teatro Massimo de Palermo o el Teatro Regio de Turín.

Ha puesto en escena títulos que recorren desde el repertorio barroco hasta la creación contemporánea, siempre con una mirada personal que combina rigor y frescura. Paralelamente, ha desarrollado una intensa labor pedagógica, impartiendo clases de interpretación y formando a nuevas generaciones de cantantes en centros de prestigio.

Su enfoque interdisciplinario y su apuesta por la renovación de los lenguajes escénicos la han consolidado como una de las figuras más destacadas de la dirección operística actual.

Banco Santander patrocinador general

Esta colaboración representa un paso más en el respaldo continuo del Banco Santander al desarrollo de proyectos culturales de alto nivel, y en particular, al impulso de grandes instituciones musicales en nuestro país. Con esta iniciativa, la entidad reafirma su vocación de acercar el arte, la música y la literatura a todos los públicos.