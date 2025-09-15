Primera confirmación de Icónica 2026: Jamiroquai clausurará el festival de la Plaza de España

Primer nombre confirmado para el Icónica Santalucía Sevilla Fest de 2026. El festival ha anunciado este lunes que el concierto de clausura del ciclo en la Plaza de España de Sevilla lo ofrecerá la banda británica Jamiroquai. Será el próximo 16 de julio e inaugura así la cadena de anuncios que irá haciendo Icónica en las próximas semanas.

Liderados por el carismático Jay Kay, los británicos Jamiroquai llevan más de tres décadas marcando la historia del funk, el soul y el acid jazz, con éxitos globales como Virtual Insanity, Cosmic Girl o Canned Heat. Con 15 nominaciones a los Brit Awards, un Grammy, dos Récords Guinness y más de 1.7 billones de streams en Spotify, la banda es ya un referente absoluto de la música contemporánea.

Jamiroquai regresa a los escenarios, tras seis años desaparecidos, con una gira europea de grandes arenas que aterrizará en Sevilla en el verano de 2026 como única fecha en España. Su concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest pondrá el broche final del festival líder en venta de entradas en España con un espectáculo cargado de groove, energía y una producción visual que promete hacer historia en la ciudad.