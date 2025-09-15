Cultura
Primera confirmación de Icónica 2026: Jamiroquai clausurará el festival de la Plaza de España
La banda británica ofrecerá el último concierto de los que tendrán lugar este verano en la Plaza de España, el próximo 16 de julio, y será su única fecha en España
Primer nombre confirmado para el Icónica Santalucía Sevilla Fest de 2026. El festival ha anunciado este lunes que el concierto de clausura del ciclo en la Plaza de España de Sevilla lo ofrecerá la banda británica Jamiroquai. Será el próximo 16 de julio e inaugura así la cadena de anuncios que irá haciendo Icónica en las próximas semanas.
Liderados por el carismático Jay Kay, los británicos Jamiroquai llevan más de tres décadas marcando la historia del funk, el soul y el acid jazz, con éxitos globales como Virtual Insanity, Cosmic Girl o Canned Heat. Con 15 nominaciones a los Brit Awards, un Grammy, dos Récords Guinness y más de 1.7 billones de streams en Spotify, la banda es ya un referente absoluto de la música contemporánea.
Jamiroquai regresa a los escenarios, tras seis años desaparecidos, con una gira europea de grandes arenas que aterrizará en Sevilla en el verano de 2026 como única fecha en España. Su concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest pondrá el broche final del festival líder en venta de entradas en España con un espectáculo cargado de groove, energía y una producción visual que promete hacer historia en la ciudad.
- Un turista viaja a Sevilla desde Bogotá y revela a los visitantes lo que deben saber antes de ir a la ciudad: 'No vengan sin saber esto
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Sevilla celebra el Día Mundial sin Coche con viajes gratuitos en el tranvía y los autobuses de Tussam
- Comienzan los cortes de tráfico en el Puente del Centenario por las obras de los tirantes
- Areafit, la firma sevillana de centros deportivos que cerrará 2025 con 100.000 clientes en toda España
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 14 de septiembre de 2025
- Rota y Estados Unidos, un matrimonio de conveniencia en crisis: 'Give me bread and call me tonto
- La recogida neumática de basura desaparece de Pino Montano: vuelven los contenedores al barrio tras 24 años