Cine con acento y talento andaluz: "Andalucía no puede quedarse en un escenario"

Si hubiese que responder qué ciudad es en estos días la capital de las series televisivas, y por extensión del mundo audiovisual, la elección más evidente sería Cádiz. La ciudad acoge desde el pasado viernes y hasta este miércoles la tercera edición del South International Series Festival, el encuentro que une tanto a los profesionales del sector audiovisual como a un público que en cada edición demuestra su pasión por este tipo de producciones.

Precisamente con la idea de unir la labor de los profesionales con el interés del público, El Correo de Andalucía ha organizado este lunes la mesa redonda Cádiz con la industria audiovisual,en la que Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission; Alfonso Sánchez, director, actor y guionista; Jaime Alonso, responsable de programación e Industria del South International Series Festival; y Lupe Mateo, actriz protagonista de El amor de Andrea, han analizado las carencias, oportunidades y perspectivas de futuro del sector.

El marco del acto, el atardecer sobre la terraza de la sede de la Fundación Cajasol, colaboradora del evento, invitaba a la conversación en una cita a la que asistieron la delegada en Cádiz de la entidad, Mar Díez; la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo; y los concejales del Ayuntamiento de Cádiz José Manuel Cossi (Urbanismo), Beatriz Gandullo (Desarrollo Económico) y Gloria Bazán (Salud). Cossi destacó la proyección que está logrando la ciudad de Cádiz con el South Festival y mostró su confianza en que la cita mantenga el crecimiento en expectación y repercusión que experimenta cada año.

Antes de empezar el acto, Patricia Godino, subdirectora de El Correo de Andalucía y una de las moderadoras de la mesa, hizo una reivindicación del sector audiovisual no sólo como motor económico, sino como una de las maneras de mostrar con orgullo la identidad andaluza con un lenguaje propio.

Y es que si en algo han coincidido los cuatro ponentes es, precisamente, en que talento en Andalucía hay de sobra, al igual que buena materia prima. Piluca Querol ponía como ejemplo que “podemos traer a Tom Cruise a rodar a Cádiz, pero aquí hace falta un equipo local tanto técnico como de producción, y todos los que vienen de fuera confirman el alto nivel que se encuentran”. Un nivel que, unido a las localizaciones, hace que “podamos convencer a quienes quieren grabar una serie o una película que, entre Cádiz y Shanghái, se queden aquí”.

Eso sí, Andalucía no puede quedarse en un mero escenario para las historias ajenas “en las que no esté presente ni nuestro acento ni nuestra manera de trabajar y entender la vida”, como ha reivindicado Alfonso Sánchez. El actor -muy reconocido por su papel en Los Compadres-, puso de ejemplo el punto de inflexión que supuso la producción de la película Solas, que demostraba las posibilidades de contar historias andaluzas con una mirada andaluza, lejos de los tópicos. “Las producciones de esa época fueron sembrando un escenario que ha dado frutos como La isla mínima, por ejemplo; la pena es que esos talentos que hemos fabricado se están yendo fuera”. El problema en ese campo es doble: se marchan los artistas “y se rompe la continuidad con la gente joven”.

Jaime Alonso, como gran conocedor del sector, confirmaba no obstante ese alto nivel de producciones. “Cuando formas parte de un festival es normal que te lleguen muchas propuestas y, en el caso de Andalucía, nos llegan trabajos a un gran nivel”. En ese sentido, ha insistido en que los programadores, precisamente, buscan esa calidad que atesora, sin complejos, Andalucía.

Y si de talento joven se habla, una de sus máximas representantes, Lupe Mateos, lamentó que aún hoy sigue existiendo ese recelo con todo lo que se salga del estereotipo andaluz. “Muchas veces hemos oído eso de ¿eres andaluza y no haces comedia? O peor, ‘esa película es muy buena, no parece andaluza’ porque no tienes a los actores contando chistes”. La actriz lamentó que muchos jóvenes no tienen referentes andaluces “porque cuando los oyes, no sabes que lo son, lo primero que hacen es quitarse el acento”.

Si en algo coincidieron los cuatro ponentes es en la necesidad de apostar económicamente por la industria audiovisual. En particular, porque existe un contexto de brutal competencia, en el que cada región (con el caso citado en varias ocasiones de Canarias y País Vasco) trata de hacerse con las producciones. Una apuesta que también pasa por evitar el “crimen de que no haya una escuela de cine como tiene Madrid o Barcelona”, como afirmó Sánchez, que resumió que la única fórmula para retener el talento “es acompañarlo de apoyo institucional y económico, porque esto es un negocio y el negocio… es la pela”.

Coincidió con ese análisis Jaime Alonso: “en cualquier sitio, levantar cualquier producción audiovisual es difícil y si ves que te tienes que marchar para poder sacar adelante tu proyecto, lo vas a hacer”. En la mesa de debate, Lupe Mateo puso como ejemplo su caso concreto, ya que ha tenido que marcharse a Madrid a formarse “y lo digo con pena porque me encantaría que Andalucía fuera una opción… pero realmente no lo es”. Piluca Querol fue contundente en su defensa de la inversión en el audiovisual, “una industria que no genera efectos adversos a posteriori y que consigue mucho más que una bronca política”.

Los componentes de la mesa -que también contó con el vicepresidente segundo de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Andrés García Latorre, como moderador- se mostraron moderadamente optimistas respecto al futuro del sector. Jaime Alonso destacó las buenas ideas que se han presentado en el South International Series Festival, “con un gran reciclaje de propuestas que podrán convertirse en series maravillosas”. “Yo en el futuro solo espero seguir manteniendo el amor por el audiovisual y que podamos realizar, en Andalucía, las grandes historias que podríamos contar aquí y que ahora mismo suponen tanto esfuerzo”.