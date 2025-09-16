Maka, Bresh y los 80’s protagonizan esta semana del Cabaret Festival Mairena del Aljarafe

Cabaret Festival Mairena del Aljarafe continúa con su gran cita musical un año más en la capital andaluza. Teniendo como escenario principal el Centro Hípico de Mairena, el festival consigue reunir a artistas de primer nivel tanto nacionales como internacionales.

Maka emociona el jueves

El jueves 19 de septiembre será el turno de Maka, uno de los artistas más relevantes de la escena urbana en España. El granadino ha sabido crear un estilo propio en el que fusiona flamenco, rap y sonidos urbanos, logrando conectar con un público intergeneracional.

En Mairena del Aljarafe, Maka presentará los temas de su último trabajo, sin olvidar aquellos éxitos que lo catapultaron al reconocimiento nacional. Canciones que hablan de amor, superación y raíces culturales se mezclarán con potentes bases urbanas, en un espectáculo que promete ser uno de los más intensos de esta edición.

Baila con Bresh el viernes

El viernes 20 llegará la Bresh, conocida como la “fiesta más linda del mundo”. Nacida en Argentina, esta propuesta se ha convertido en un fenómeno global que ya ha conquistado ciudades como Nueva York, Miami, Ciudad de México o Madrid. Su fórmula se basa en una mezcla explosiva de música actual, baile, color, escenografía y un ambiente festivo que atrae sobre todo a un público joven, aunque cada vez suma más adeptos de todas las edades.

Los 80’s regresan el sábado

El sábado 21 de septiembre será una cita dedicada a la nostalgia con “Así fueron los 80’s”, un espectáculo que revive los grandes himnos de una década inolvidable. Sobre el escenario sonarán las canciones que marcaron a varias generaciones, desde el pop español más emblemático hasta los hits internacionales que aún hoy siguen sonando en fiestas y celebraciones.

Un festival que apuesta por la diversidad

Cabaret Festival Mairena del Aljarafe ha conseguido consolidarse en pocos años gracias a su programación variada y de calidad, que reúne tanto a artistas emergentes como a grandes nombres del panorama musical. La combinación de conciertos, fiestas temáticas y espectáculos revival convierte cada semana en una experiencia única, capaz de atraer a públicos de todas las edades y gustos.