Maka, Bresh y los 80’s protagonizan esta semana del Cabaret Festival Mairena del Aljarafe
Urbano, nostalgia y reggaeton, los protagonista del último festival del verano
Cabaret Festival Mairena del Aljarafe continúa con su gran cita musical un año más en la capital andaluza. Teniendo como escenario principal el Centro Hípico de Mairena, el festival consigue reunir a artistas de primer nivel tanto nacionales como internacionales.
Maka emociona el jueves
El jueves 19 de septiembre será el turno de Maka, uno de los artistas más relevantes de la escena urbana en España. El granadino ha sabido crear un estilo propio en el que fusiona flamenco, rap y sonidos urbanos, logrando conectar con un público intergeneracional.
En Mairena del Aljarafe, Maka presentará los temas de su último trabajo, sin olvidar aquellos éxitos que lo catapultaron al reconocimiento nacional. Canciones que hablan de amor, superación y raíces culturales se mezclarán con potentes bases urbanas, en un espectáculo que promete ser uno de los más intensos de esta edición.
Baila con Bresh el viernes
El viernes 20 llegará la Bresh, conocida como la “fiesta más linda del mundo”. Nacida en Argentina, esta propuesta se ha convertido en un fenómeno global que ya ha conquistado ciudades como Nueva York, Miami, Ciudad de México o Madrid. Su fórmula se basa en una mezcla explosiva de música actual, baile, color, escenografía y un ambiente festivo que atrae sobre todo a un público joven, aunque cada vez suma más adeptos de todas las edades.
Los 80’s regresan el sábado
El sábado 21 de septiembre será una cita dedicada a la nostalgia con “Así fueron los 80’s”, un espectáculo que revive los grandes himnos de una década inolvidable. Sobre el escenario sonarán las canciones que marcaron a varias generaciones, desde el pop español más emblemático hasta los hits internacionales que aún hoy siguen sonando en fiestas y celebraciones.
Un festival que apuesta por la diversidad
Cabaret Festival Mairena del Aljarafe ha conseguido consolidarse en pocos años gracias a su programación variada y de calidad, que reúne tanto a artistas emergentes como a grandes nombres del panorama musical. La combinación de conciertos, fiestas temáticas y espectáculos revival convierte cada semana en una experiencia única, capaz de atraer a públicos de todas las edades y gustos.
- El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
- El Betis acelera el derribo de la grada de Preferencia y teme que los retrasos alarguen las dos temporadas en Cartuja
- Un mantecaíto de atún y un serranito con carne a baja temperatura: el bar de Sevilla que reinventa bocadillos clásicos
- La estación de autobuses de Plaza de Armas se renueva para dejar atrás los problemas de limpieza o seguridad
- El juez de los contratos de emergencia del SAS insiste a la Junta para que envíe la información del Hospital Militar
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Las obras del metro refuerzan su seguridad para evitar daños a edificios entre Pino Montano y la Macarena
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla