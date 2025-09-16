Cultura en Sevilla
Venta de abonos del Teatro Central para la nueva temporada: cómo comprarlos y cuánto cuestan
Esta temporada hay cuatro tipos de abono
El Teatro Central de Sevilla ha iniciado este martes la venta de abonos para la próxima temporada 2025-2026, que arrancará en noviembre con el ciclo Andalucía·Flamenco una vez finalizadas las obras de modernización del espacio.
La nueva temporada reunirá un total de 25 espectáculos a cargo de 25 compañías, ocho andaluzas, diez nacionales y siete internacionales, y dará comienzo en diciembre, mes en el que se celebrará también una nueva edición del ciclo de Jazz.
Los abonos se pueden comprar en la página web del Teatro Central. Las entradas sueltas se pueden adquirie en la taquilla, en días de espectáculo, una hora antes del comienzo de la función y on line, desde la ficha de cada espectáculo en la web o desde el portal de venta de entradas.
Tipos de abono
Se ha puesto a disposición del público cuatro tipos de abonos. Por una parte, el Abono 10 permite al público acceder a diez espectáculos por 180 euros, con la posibilidad de elegir hasta dos localidades por función.
Además, se ha anunciado la programación especial con motivo del XV aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad, que se celebrará en noviembre en el espacio con el ciclo Andalucía·Flamenco. Para esta ocasión, se han puesto a la venta dos tipos de abonos: uno que incluye los once espectáculos programados en el Teatro Central, por 154 euros, y otro específico para las funciones del Ballet Flamenco de Andalucía.
Por otra parte se encuentra el abono Jazz en el Central, que ofrece 4 entradas por 44 euros y comprende una entrada por espectáculo. Esta modalidad abono se podrá tramitar sin solicitud previa a partir del 1 de octubre a las 11:00h horas.
Además, está la Tarjeta Amigo, que no sólo es válida para el Teatro Central, sino para los teatros Alhambra en Granada y Cánivas en Málaga. Con esta entrada el precio de las localidades de cada espectáculo se reduce de 20 a 18 euros.
