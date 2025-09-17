La Maestranza presenta el festival del 13 de octubre que será un homenaje a Pepe Luis Vázquez

Ya es oficial. La empresa Pagés ha presentado este miércoles el cartel del tradicional festival que cerrará la temporada taurina en la Maestranza. El festejo, que será homenaje a Pepe Luis Vázquez por su fallecimiento, se celebrará el próximo lunes 13 de octubre y será a beneficio de la Hermandad de San Bernardo y la Hermandad del Amor.

El acto se ha desarrollado en el Salón de Carteles de la Real Maestranza y ha contado con la presencia de los toreros Manolo Vázquez, Javier Zulueta y Manuel Domínguez, además del hermano Mayor de la Hermandad de San Bernardo, José García Rodríguez, el hermano Mayor de la Hermandad del Amor, Juan Cruzado Candau, el coordinador del Festival, Manuel Vázquez Gago y, en representación de la Empresa Pagés, Ramón Valencia Pastor y Ramón Valencia Canorea.

El festival se celebra el 13 de octubre

Como novedad, este año se celebrará el lunes 13 de octubre a las 17:30 horas ya que es festivo en España. Una de las principales ausencias es la de Morante de la Puebla que actuará en Las Ventas por partida doble el 12 de octubre: por la mañana en el festival homenaje a Antoñete y por la tarde en la retirada de Fernando Robleño. Ante tan apretada agenda, se optó por buscar otra fecha para el festival pero finalmente no actuará en el cierre de la temporada sevillana.

Al no estar presente, la Feria de San Miguel será una cita muy esperada para ver al diestro cigarrero. Morante está acartelado el próximo 28 de septiembre en la Feria de San Miguel junto a Roca Rey y Javier Zulueta que tomará la alternativa en el coso del Baratillo, antes de actuar en el festival. Un cartel que ya no hay billetes.

El cartel quedaría de la siguiente forma: José María Manzanares, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta y el novillero sin picadores Manuel Domínguez ante siete novillos- toros de diferentes ganaderías.

Uno de los principales organizadores del festejo ha sido Manuel Vázquez Gago que mantiene una gran relación con la hermandad de San Bernardo al igual que toda la dinastía de los Vázquez.

Este festival ha cogido relevancia en los últimos años. Desde 2018, se viene organizando a beneficio de diferentes hermandades de Sevilla que ponen su granito de arena para recaudar fondos para obras sociales.

Cómo conseguir las entradas

Los precios de las entradas oscilan entre los 14 euros y los 74 euros en barrera. Los interesados podrán adquirir sus entradas a través de internet por venta anticipada en la web de la Maestranza.

Las taquillas estarán abiertas desde el lunes 6 de octubre hasta el sábado 11 de octubre en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El día del festejo se abrirá desde por la mañana hasta la hora del festejo de manera ininterrumpida.