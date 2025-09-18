Toros en Sevilla
Canal Sur retransmitirá la Feria de San Miguel en la Maestranza: estos son los festejos taurinos
La Empresa Pagés ha llegado a un acuerdo con RTVA para emitir los tres días de festejos
Ya es oficial. La Feria de San Miguel se retransmitirá por las cámaras de Canal Sur TV. El gerente de la Empresa Pagés, Ramón Valencia, ha llegado un acuerdo con RTVA para la emisión en abierto y para todos los andaluces de los tres días de la feria taurina con diestros de primer nivel.
Tal y como avanzó El Correo de Andalucía, las negociaciones comenzaron a finales de junio cuando fue preguntado por este medio, viendo el éxito de las retransmisiones por TV con datos históricos de audiencia. "Es algo que hemos pensado y tengo que reconocer que estamos en continuas negociaciones con la Junta y, en este caso con Antonio Sanz, que está muy por la labor de retransmitir la Feria. No te puedo afirmar si será un festejo o los tres pero estamos en avances muy positivos. Todo hace indicar que estarán presentes."
Cabe recordar el "éxito histórico", como así lo calificaron fuentes de Canal Sur, de las tres retransmiciones taurinas que se dieron en el ciclo de Abril: 1 de mayo, Victorino Martín y los Miura. La corrida del 1 de mayo con Morante, Ortega y Aguado la pudieron disfrutar casi un millón de espectadores con un 19,1% de share.
Primeras figuras en la Feria de San Miguel
La Feria de San Miguel está compuesta por tres festejos que se celebrarán en el último fin de semana de septiembre (días 26, 27 y 28) con el regreso de Morante de la Puebla tras su exitosa temporada. Roca Rey, Talavante o Borja Jiménez también podrán regresar tras varios triunfos en el coso maestrante. Además, cabe destacar la alternativa del novillero sevillano Javier Zulueta. Los carteles anunciados en la Feria de San Miguel son los siguientes.
Viernes, 26 de septiembre: Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.
Sábado, 27 de septiembre: Toros de Garcigrande para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez.
Domingo, 28 de septiembre: Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Javier Zulueta (alternativa).
