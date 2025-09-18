Fallece a los 85 años Antonio Agudo, pintor y profesor de la Facultad de Bellas Artes

La técnica y expresividad de la pintura de Antonio Agudo (Sevilla, 1940) lo convertían en un autor respetado, querido y reclamado por instituciones y particulares además de en un profesor que dejó huella en sus alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde ejerció la docencia hasta su jubilación. La noticia de su fallecimiento se ha conocido este jueves. Tenía 85 años. La galería Haurie ha despedido "con enorme tristeza a su "gran amigo". También el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz se ha querido unir al pésame a toda la familia y allegados de quien fuera "referente de la pintura contemporánea y amante de su ciudad de Sevilla". "Nos deja un legado artístico impagable", ha escrito.

La obra de este pintor y profesor se sitúa en una intersección entre el realismo, lo figurativo y lo abstracto. Algunos de sus retratos más reconocidos incluyen al rey Juan Carlos I, ubicados por ejemplo en el Palacio de la Zarzuela, así como al presidente del Consejo de Estado José Manuel Romay Beccaría. Además de para la Real Maestranza de Caballería de Sevilla o la Universidad de Sevilla.

Su contribución al arte sevillano incluye también trabajos vinculados a la iconografía religiosa local: por ejemplo, es el autor del Via Crucis para la Basílica del Gran Poder en Sevilla. Para los doce lienzos con las doce estaciones del Vía Crucis Agudo "siguió su línea de creación realista, retratando sobre fondo neutro la sucesión de escenas en las que se insinúan los distintos pasajes de la Pasión de un modo claro, minimalista, con pocos personajes y los mínimos recursos no figurativos", se lee en la web oficial del templo.

Comenzó su formación artística a los 12 años en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, continuando después en la Escuela Superior de Bellas Artes de la misma ciudad. Su interés por la técnica del grabado tiene raíces tempranas: su padre, jefe de huecograbado en Diario de Cádiz, le introdujo en el mundo de las artes gráficas. También ha trabajado con diversas técnicas (óleo, dibujo, grabado, acuarela), sin rehuir aquellas que suponen mayores desafíos técnicos.

Durante su vida, compatibilizó la creación artística con la docencia. Entre 1971 y 1977 impartió en la Facultad de Bellas Artes la asignatura de Dibujo y Grabado, y más tarde, desde 1987 hasta su jubilación, enseñó Figura humana, habiendo también impartido Bodegones. Su actividad expositiva ha sido constante: ha mostrado su obra en Sevilla, Madrid, Quito, Washington, Cádiz, entre otras ciudades.

En 2015, fue elegido para formar parte de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, junto al jurista José Pedro Pérez-Llorca, entonces presidente del Patronato del Museo del Prado.