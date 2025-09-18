El Festival de Cine fía la inauguración a la comedia: la última película de Mads Mikkelsen abre la Sección Oficial

El Festival de cine europeo de Sevilla sigue desvelando novedades de la próxima edición, que se celebrará del 7 al 15 de noviembre: la última es el título de la película inaugural, The Last Viking, un drama con tintes de comedia protagonizada por la estrella danesa Mads Mikkelsen, una de las estrellas del cine europeo contemporáneo. La película, dirigida por Anders Thomas Jensen, forma parte de la Sección Oficial a competición de la 22ª edición. La dupla Jensen-Mikkelsen, con más de 30 años de colaboración, vuelve a construir una comedia negra sobre la identidad, llena de giros impredecibles, de humor absurdo y personajes excéntricos, que sigue la trayectoria trazada entre su anterior Jinetes de la justicia (2020) y su debut con la impresionante Luces parpadeantes (2000).

De proyección internacional, Mikkelsen ha consolidado su prestigio gracias a interpretaciones de enorme complejidad que han recibido el aplauso de la crítica y el público. Su consagración llegó con La caza (2012), donde encarnó a un hombre injustamente acusado, papel que le valió la Palma de Oro a mejor actor en Cannes. Años después reafirmó su magnetismo en Otra ronda (2020), filme ganador del Óscar a mejor película internacional.

Mejor guion del Festival de Sevilla 2010 por En un mundo mejor de Susanne Bier, Anders Thomas Jensen es, subraya el Festival de Cine de Sevilla en un comunicado, un alumno aventajado de Lars Von Trier y Thomas Vinterberg, ganador del Oscar en 2010 por el guion de En un mundo mejor y al Mejor Cortometraje en 1999 por Noche de elecciones. "Es el ejemplo perfecto de eclosión de un talento emergente que hoy luce una extraordinaria carrera cinematográfica", destacan desde el certamen que dirige Manuel Cristóbal. La película se proyectará después de la gala de inauguración que, como en la edición pasada, estará presentada por Alfonso Sánchez y Alberto López (Los Compadres) en el Cartuja Center Cité de Sevilla.

Según ha podido saber este periódico, la presencia de Mikkelsen todavía no está confirmada pero el equipo del Festival trabaja para ajustar agendas y que su presencia sea una de las más destacadas de esta edición, como el año pasado fue la de estrellas internacionales como Johnny Depp.

Preestrenada en el Festival de Venecia fuera de concurso, en The Last Viking Mikkelsen da vida a Anker, un tipo que sale de prisión tras cumplir una condena de quince años por robo. El dinero del atraco fue enterrado por su hermano Manfred y solo él sabe dónde está. Desde entonces Manfred ha desarrollado un trastorno mental que le ha hecho olvidarlo todo y creer que es John Lennon. La crítica ha alabado la deliciosa mezcla de géneros y la historia trepidante que se teje entre los dos hermanos.

Además de este anuncio, el Festival de Sevilla ha desvelado las novedades de Frame Sevilla, marco de las actividades de industria y formación, con talleres como Escribiendo en imágenes que impartirá Pablo Berger, cineasta español de proyección internacional, o el taller GUASA, un laboratorio dedicado a la comedia y concebido para guionistas andaluces dirigido por el guionista Fernando Hernández Barral y tutorizado por el equipo de Sin gluten.