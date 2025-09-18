El granadino Pablo Heras-Casado, Premio Nacional de Música "por su indiscutible alcance internacional"

Reconocido por su versatilidad y por su pasión por la música barroca y contemporánea, el director granadino Pablo Heras-Casado (Granada, 1977) ha sido distinguido con el Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación, según ha dado a conocer el Ministerio de Cultura. El compositor y director valenciano Francisco Coll ha sido distinguido también la modalidad de Composición. Ambos galardonados están dotados con 30.000 euros cada uno.

Según ha dado a conocer el departamento de Ernest Urtasun, Heras-Casado ha sido galardonado por “el indiscutible alcance de su trayectoria internacional, con invitaciones regulares a las más destacadas orquestas y salas del mundo" y especialmente por "el hito de haber sido invitado como director al Festival de Bayreuth hasta en tres ocasiones, siendo la primera batuta española en volver a ser invitado en la cita alemana”.

La de Heras-Casado es “una carrera reconocida con los principales premios dentro y fuera de España, incluidos los galardones a su grabación de la Cuarta Sinfonía de Bruckner en 2024”, según el jurado. El granadino inició sus estudios musicales de piano a los nueve años y los continúa en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. Posteriormente estudió dirección orquestal con Harry Christophers y Christopher Hogwood y completó su educación con Historia del Arte en la Universidad de Granada.

En 1994, fundó la Capella Exaudi (luego, La Cantoría) despuntando en la interpretación de compositores barrocos como Agustín Contreras, Juan Manuel de la Puente, Rodrigo de Ceballos, Santos de Aliseda, Jerónimo de Aliseda, Luis de Aranda y Tomás Luis de Victoria. Además de su interés por la música antigua, su repertorio abarca todas las épocas, incluyendo la música contemporánea. Ha sido el fundador de la Orquesta Barroca de Granada y también del Ensemble Sonora para música contemporánea. Entre los hitos de su carrera se encuentran su debut en 2008 en Estados Unidos en el Carnegie Hall de Nueva York junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

En 2015, participó en el estreno absoluto de la ópera El público de Mauricio Sotelo, sobre texto de Federico García Lorca en el Teatro Real de Madrid, escenario en el que ejerce desde 2014 como director principal invitado y sobre el que ha sellado éxitos como la tetralogía de Richard Wagner El anillo del nibelungo.

Francisco Coll, premio en la modalidad Composición

Por otra parte, el jurado ha otorgado el galardón a Francisco Coll (Valencia, 1985) el Premio Nacional de Música en la modalidad Composición "por su capacidad para encontrar una voz propia anclada en las raíces de la cultura española, en la que se unen la vanguardia y la tradición, y marcada por un característico lirismo, que le ha permitido conectar con un amplio espectro de público", según un comunicado del Ministerio de Cultura.

También ha puesto en valor que Coll durante 2024 ha estrenado obras destacadas como el Concierto para Violonchelo interpretado por Sol Gabetta en los BBC Proms londinenses o Ciudad sin sueño, para piano y orquesta, estrenada en Reino Unido por Javier Perianes y la London Philarmonic Orquestra.

“Sus obras han sido interpretadas por formaciones tan destacadas como la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Lucerna o la London Sinfonietta”, ha añadido el jurado del galardón.

El jurado del premio ha estado por la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia Aristu, y como vicepresidenta ha actuado la subdirectora general de Música y Danza, Ana Belén Faus Guijarro.