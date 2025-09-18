Morante agota en 45 minutos las entradas para el 12 de octubre en Las Ventas

Ya no hay entradas para ver a Morante en la tarde del 12 de octubre. Las localidades se agotaron en menos de una hora según ha informado la plaza de toros de las Ventas.

La Corrida de la Hispanidad compuesta por Morante de la Puebla, Fernando Robleño y Sergio Rodríguez ha levantado una gran expectación entre los aficionados. Cientos de ellos colapsaron la web pasadas las 12 de la madrugada para intentar sacar una entrada pero no hubo manera.

Los afortunados podrán ver al genio de la Puebla tras su histórica salida a hombros por las calles de Madrid hasta el hotel. Cabe recordar que el festejo será televisado por las cámaras de Tele Madrid gracias a sus éxitos de audiencia en la feria de San Isidro.

Carteles de la Feria de Otoño 2025

La Feria de Otoño 2025 está compuesta por 4 corridas de toros y 2 novilladas de abono a las que se une la gran cita del Día de la Hispanidad que cerrará la temporada, el festival pro monumento homenaje Antonio Chenel 'Antoñete' en horario matinal y la tradicional novillada sin picadores final del Certamen Camino hacia Las Ventas.

Los carteles, al completo, son los siguientes:

Jueves 2 de octubre. 18:00h. Novillos de Antonio López Gibaja para Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas.

Viernes 3 de octubre. 18:00h. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Sábado 4 de octubre. 18:00h. Toros de Domingo Hernández para Talavante, Pablo Aguado y Jarocho (confirmación de alternativa).

Domingo 5 de octubre. 18:00h. Toros de Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández.

Jueves 9 de octubre. 18:00h. Gran final del certamen sin picadores 'Camino hacia Las Ventas'.

Viernes 10 de octubre. 18:00h. Novillos de Fuente Ymbro para Bruno Aloi, El Mene y Pedro Luis.

Sábado 11 de octubre. 18:00h. Toros de Victorino Martín para David Galván, Román y Ginés Marín.

Domingo 12 de octubre. 12:00h. Fuera de abono. Festival benéfico pro monumento Antoñete. Reses de diferentes ganaderías para Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio, Morante y Olga Casado.

Domingo 12 de octubre. 18:00h. Toros de Garcigrande para Morante, Fernando Robleño (despedida) y Sergio Rodríguez (confirmación de alternativa).