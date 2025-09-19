Del Concierto de Aranjuez al Bolero de Ravel: la Sinfónica se rinde a la música española con dos conciertos en el Real Alcázar

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrecerá los próximos 20 y 21 de septiembre en el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla el programa Inspiración Española, una de las citas más esperadas del ciclo Feeling ROSS, que ha colgado el cartel de “no hay billetes” en los dos días programados. Bajo la dirección de Francesc Prat, el programa propone un viaje sonoro que rinde homenaje a la riqueza y proyección universal de la música española.

El guitarrista Pablo Sainz-Villegas, aclamado en los escenarios más prestigiosos del mundo y considerado el gran embajador de la guitarra española, será el solista que interpretará junto a la ROSS un repertorio que tiene un marcado acento español. Reconocido por su expresividad y por su labor de difusión de la música española, el intérprete riojano se ha consolidado como la voz actual de la guitarra clásica en el panorama internacional.

El programa comenzará con el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, obra icónica del repertorio español y símbolo de la guitarra clásica en el mundo. Su célebre Adagio, de gran lirismo y emoción, ha trascendido fronteras y generaciones.

A continuación sonará el Capricho Español de Nicolai Rimski-Kórsakov, un vibrante homenaje a la música popular española que el compositor ruso convirtió en un festín de colorido orquestal. Estrenada en 1887, esta obra destaca por su energía rítmica, brillantez tímbrica y la frescura con la que evoca danzas y melodías hispanas.

El programa culminará con el célebre Boléro de Maurice Ravel, una de las obras más interpretadas del siglo XX. Su inconfundible ritmo obstinado y el crescendo imparable que conduce a un clímax arrollador la convierten en una pieza icónica y fascinante.

Por cuestiones de organización y debido a la ola de calor prevista para este fin de semana, el concierto del sábado 20 retrasa su inicio a las 22:30 con apertura de puertas a las 22:00, por Puertas del León mientras que el del domingo 21 se mantiene a las 21:30 (con apertura de puertas a las 21:00), como estaba previsto desde un principio.