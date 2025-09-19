¿Por qué Sevilla ha inspirado tantas óperas? La ciudad que vio nacer el mito de Carmen y Don Juan estrena festival

Pocas ciudades en el mundo han ejercido una fascinación tan profunda sobre la ópera como Sevilla. Su historia, su mezcla de culturas y su carácter, a la vez devoto y profano, han inspirado a compositores con más de 150 títulos a lo largo de los últimos 300 años. Desde el barroco hasta el romanticismo, la capital andaluza se ha convertido en una suerte de mito cultural compartido por compositores de diferentes países y épocas. Personajes como Carmen, Don Giovanni o Fígaro -iconos universales del género- tienen sus raíces en esta ciudad bañada por el Guadalquivir.

Este legado brilla en la primera edición deI Festival de Ópera de Sevilla, impulsado por el Ayuntamiento, que del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2025 llenará el Real Alcázar, el Teatro de la Maestranza y la Real Fábrica de Artillería con espectáculos y repertorios que celebran hitos como el 150 aniversario de Carmen (1875) y el 250 aniversario del nacimiento de Manuel García (1775), tenor sevillano y figura clave de la lírica. La llegada de este nuevo festival a la programación cultural de Sevilla tiene como objetivo ahondar en esa vinculación y abrir la ópera a un público más diverso, amplio e intergeneracional.

Las razones de este magnetismo son múltiples. Por un lado, Sevilla fue durante siglos una urbe abierta al mundo, especialmente tras el descubrimiento de América, cuando se convirtió en el principal puerto de intercambio con el Nuevo Mundo. Este papel de cruce de culturas le otorgó un halo cosmopolita y exótico que fascinó a escritores y músicos europeos. Para muchos, Sevilla representaba la puerta de entrada a un sur idealizado, lleno de pasión, misterio y contrastes.

Cartel de una de las históricas versiones de la ópera 'Carmen'. / Festival de la Ópera

Pero hay una época de especial relevancia para la popularización de la ópera en la ciudad. Se trata del llamado Lustro Real, entre 1729 y 1733, cuando la corte de Felipe V y la reina Isabel de Farnesio se trasladó temporalmente a Sevilla. Esta presencia real transformó la capital en un centro cultural y musical de primer orden. La reina, italiana y gran amante de la música, introdujo compañías y compositores de ópera en palacios y teatros locales, consolidando el género en la ciudad. Además, se mejoraron infraestructuras escénicas, lo que permitió representaciones más ambiciosas y frecuentes.

Un tiempo que sirvió además para proyectar hacia Europa la imagen de Sevilla como un lugar de fasto, lujo y exotismo, alimentando su fama como escenario ideal de historias dramáticas y apasionadas. Esta etapa dejó un legado cultural duradero: la ciudad se consolidó como referente musical y escénico, inspirando posteriormente a libretistas y compositores que situaron en Sevilla algunas de las óperas más famosas del repertorio internacional.

El imaginario romántico del siglo XIX acentuó esa visión. Los viajeros y artistas que recorrían Andalucía describían a Sevilla como un lugar donde la vida se mezclaba con la música, donde las fiestas populares, el flamenco, las corridas de toros y la arquitectura morisca ofrecían un telón de fondo casi teatral. No es casual que Bizet eligiera este marco para situar a su inolvidable Carmen, estrenada el 3 de marzo de 1875 en París. La gitana rebelde, la cigarrera, encarna el espíritu sevillano del que se hizo postal: libre, pasional, indomable. La antigua Fábrica de tabacos, hoy Universidad de Sevilla, inspiró a Bizet, a través de la novela de Mérimée (1845), en el escenario de una Sevilla mítica que aún seduce al mundo. Del mismo modo, Rossini en El barbero de Sevilla o Mozart en Don Giovanni encontraron en la ciudad un espacio perfecto para el enredo, la pasión y la transgresión. Otro factor clave fue la literatura. Las obras de autores como Beaumarchais, Mérimée o Tirso de Molina situaron en Sevilla a personajes irresistibles para los compositores. El mito de Don Juan o la picardía de Fígaro pasaron de las letras a la música, imprimiendo para siempre la asociación de la ciudad con el ingenio, la sensualidad y el drama.