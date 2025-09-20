Alberto Rodríguez pelea por la Concha de Oro con un 'thriller' sobre un buzo del Polo Químico de Huelva

Acento andaluz en el Kursaal, con el Cantábrico de fondo, para presentar en la 73ª edición del Festival de San Sebastián Los Tigres, el nuevo trabajo de Alberto Rodríguez que aspira a la Concha de Oro. Acompañado por Rafael Cobos, guionista con el que hace tándem, el sevillano ha presentado este sábado un thriller sobre buzos industriales en la ría de Huelva, un universo de riesgo donde Antonio de la Torre y Bárbara Lennie brillan como hermanos al límite. De la Torre, en la piel de El Tigre, es un buzo industrial al servicio de la petroquímica, y Lennie, su hermana, bióloga marina, es quien le ayuda a sobrevivir en tierra firme. "El personaje era Antonio desde el primer guion", admitió Rodríguez en rueda de prensa.

El binomio Rodríguez-Cobos ha dado a la cinematografía española algunas de sus piezas más sólidas de los últimos veinte años: 7 vírgenes, Grupo 7, La isla mínima, El hombre de las mil caras y Modelo 77. Obras que, cada una a su manera, han explorado la historia reciente de España y, muy especialmente la de Andalucía, con una mezcla de rigor, neorrealismo y clasicismo narrativo. Los Tigres hereda esa tradición: un guion construido sobre capas de thriller, drama familiar y paisaje social, ahora con Huelva y su ría como protagonista.

Rodríguez explicó que la idea surgió de su atracción perenne por la provincia: "Empecé escribiendo sobre la petroquímica que hay en Huelva y terminé dando con los buzos profesionales, algo muy llamativo… su labor no solamente tiene que ver con el mar, sino también con los puertos, barcos, reparaciones, con construcciones bajo el agua".

En este filme, Huelva no es un simple decorado, sino un personaje más. La película, que contó con buzos reales como asesores, retrata “las dos caras de las orillas” de la ría del Odiel, entre el Polo Químico y las marismas naturales. Mazagón, Punta Umbría, el Rompido o la Isla de Saltés han servido de localizaciones para esta historia que también aborda el asunto del narcotráfico.

El director Alberto Rodríguez y el guionista Rafael Cobos, durante la presentación de la película ‘Los Tigres. / Unanue / Europa Press

El rodaje, que también se desarrolló en Alicante, ha supuesto un "desafío técnico mayúsculo" y generó ataques de ansiedad en de la Torre: "Son obreros subacuáticos en condiciones tremendas, como mineros del mar". Lennie, en su primer trabajo con Rodríguez, alabó esa capacidad para hacer universal lo local: "El cine de Alberto revela universos en ámbitos pequeños donde un pueblo se vuelve el mundo".

El cine de Alberto revela universos en ámbitos pequeños donde un pueblo se vuelve el mundo Bárbara Lennie — Actriz y protagonistas de 'Los Tigres'

Fuera de la ficción, el director no esquivó la realidad: "Es una vergüenza el genocidio en Gaza; todos somos cómplices de esa matanza indiscriminada que debió acabar hace tiempo". Una llamada al compromiso de todos para parar el genocidio en Palestina que tiene mucho de coherencia con una filmografía siempre atenta a los márgenes.

Producida por Movistar Plus+, Kowalski Films y Feelgood Media, Los Tigres llegará a cines el 31 de octubre, distribuida por Buena Vista International. Lo nuevo de Rodríguez ha sido la primera película española a concurso en la Sección Oficial.